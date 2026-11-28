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[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 제주SK를 잡고 '하스왕' 도전에 희망을 키웠다.

안양은 28일 안양종합운동장에서 열린 제주SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 1대0으로 승리했다.

안양은 승점 50점으로 7위 제주(승점 51)와의 격차를 1점으로 좁혔다. 두 팀의 7위 경쟁은 최종 라운드까지 이어질 예정이다.

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안양은 이날 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 공격진에 유정완과 블레이즈, 채현우, 중원은 대니 바커, 김정현, 김보경, 수비진은 김재현, 권경원, 김영찬, 이태희가 구성했다. 골문은 김정훈이 지켰다.

제주는 4-4-2로 맞섰다. 최전방에 이탈로와 김신진, 중원은 네게바, 이창민, 강동휘, 박창준, 포백은 김륜성, 세레스틴, 토비아스, 박민재가 자리했다. 골키퍼 장갑은 김동준이 꼈다.

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전반 45분 승부가 갈렸다. 안양은 블레이즈가 경합을 버텨내며 연결한 패스를 유정완이 크로스로 올렸다. 왼쪽 측면에서 쇄도한 김재현이 이를 마무리하며 제주 골망을 흔들었다.

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전반의 1-0 리드를 잡은 안양은 후반에도 계속해서 기회를 노렸다. 후반 6분 김보경의 슈팅이 선방에 막힌 후 이태희가 재차 골문을 노렸으나, 세레스틴에게 막혔다.

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제주도 반격에 나섰다. 후반 13분 김신진의 강력한 슈팅을 김정훈이 몸을 날려 막으며 실점 위기를 막았다. 제주의 공세에도 불구하고 안양은 종료 휘슬이 울릴 때까지 실점을 허용하지 않으며 1대0으로 승리했다.

한편 같은 날 부천종합운동장에서 열린 부천과 김천의 맞대결은 김천이 2대1로 승리했다. 후반 15분 정재민과 후반 36분 강주혁의 골에 힘입어 승점 3점을 챙겼다. 포항스틸야드에서 열린 포항과 광주의 격돌에선 광주가 4대2로 승리의 미소를 지었다. 광주는 바 루아가 멀티골을 터트리며 승리를 견인했다. 포항은 니시야 켄토의 멀티골로 추격했지만, 두 골의 격차를 좁히지 못했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com