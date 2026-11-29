사진=다나카 아오 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 축구대표팀의 중원 핵심 다나카 아오가 리즈 유나이티드와 재계약을 체결했다. 프리미어리거가 사라진 한국 축구와는 정반대의 상황이다.

리즈는 28일(이하 한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '다나카가 구단과 새로운 계약을 체결했다'고 공식 발표했다.

리즈는 '일본 국가대표인 다나카는 2029년까지 엘런드 로드에 남는다. 팀 동료 도미닉 캘버트-르윈에 이어 미래를 리즈에 맡겼다'고 전했다.

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리즈에서의 출발부터 화려했다. 다나카는 2024년 독일 포르투나 뒤셀도르프를 떠나 리즈 유니폼을 입었다. 홈에서 열린 헐 시티전 승리와 함께 데뷔전을 치렀고, 이적 첫 시즌 챔피언십 43경기에 출전하며 리즈의 2부 리그 우승과 승격을 이끌었다. 헐 시티 원정에서 터뜨린 리즈 데뷔골은 구단 '올해의 골'로 뽑혔다. 동료들이 직접 뽑는 '올해의 선수'상까지 받으며 데뷔 시즌에만 두 개의 상을 품었다.

프리미어리그에서도 통했다. 다나카는 에버턴과의 홈 개막전에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대를 처음 밟았다. 지난 시즌 공식전 33경기에서 4골을 기록하며 리즈의 14위 잔류에 힘을 보탰다. 리그 2골은 모두 첼시와 리버풀을 상대로 나왔다. FA컵에서도 2골을 터뜨리며 팀의 4강 진출에 기여했다.

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올 시즌에도 핵심이다. 다나카는 올 시즌 공식전 12경기에 출전해 리즈의 중원을 지키고 있다. 브라이턴 원정에서 도움을 기록했고, 뉴캐슬 유나이티드를 4대1로 대파한 경기에서는 강력한 슈팅이 상대 수비 맞고 굴절되며 골망을 흔들었다. 리즈는 '다나카는 앞으로도 중원에 에너지와 투지를 더해줄 것'이라며 기대감을 드러냈다.

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대표팀에서도 입지는 탄탄하다. 다나카는 지난여름 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 3경기에 출전하며 일본의 32강 진출에 힘을 보탰다. 월드컵 전까지 38경기였던 A매치 출전 기록은 10월과 11월 A매치 일정까지 소화하며 47경기로 늘어났다. 일본 대표팀 중원에서 빼놓을 수 없는 자원이다.

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한국 축구의 상황과는 상반된다. 현재 EPL에서 뛰는 한국 선수는 한 명도 없다. 손흥민이 토트넘을 떠난 이후 명맥이 끊겼다. 황희찬도 울버햄튼의 강등 이후 독일 샬케로 임대를 떠났다. 배준호와 백승호가 챔피언십에서 승격 경쟁을 펼치고, 김민재와 오현규를 향한 프리미어리그 구단들의 관심이 전해지고 있지만 아직은 가능성에 머물러 있다. 브렌트포드 소속의 김지수, 뉴캐슬 소속의 박승수 등은 U-21 팀 등 구단 유스팀에서 뛰는데 그치는 상황이다.

반면 일본은 프리미어리그 무대에서 장기 계약까지 따내며 입지를 넓혀가고 있다. 다나카 외에도 가마다 다이치, 엔도 와타루 등이 EPL 무대에서 뛰고 있다. 한국 축구로서는 부러울 수밖에 없는 현실이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com