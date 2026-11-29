로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]엔리케 세레소 아틀레티코 마드리드 회장이 디에고 시메오네 감독의 재계약 질문에 의미심장한 답을 남겼다.

스페인의 클럽우리아는 26일(한국시각) '세레소 회장은 시메오네의 재계약을 둘러싼 의문을 대수롭지 않게 여겼다'고 보도했다.

세레소 회장은 25일 비킹과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 경기를 앞두고 열린 양 구단 수뇌부 오찬 자리에서 취재진과 만났다. 팬들을 긴장하게 하는 질문이 나왔다. 시메오네의 거취였다. 한 기자는 시메오네의 재계약 체결 여부에 대해 물었다. 세레소 회장은 특유의 화법으로 직접적인 답을 피했다. 오히려 기자에게 "누가 알겠는가"라고 되물었다.

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묘한 여운을 남겼다. 세레소 회장은 "시메오네는 아직 계약 기간이 남아 있고, 아무런 문제도 없다. 모든 계약에는 끝이 있기 마련이다"고 말했다. 이어 "시메오네와는 아무런 문제가 없다. 그가 세운 기록에 축하와 박수를 보내줘야 한다"고 덧붙였다. 오랜 기간 아틀레티코에 헌신한 시메오네의 기록을 높게 평가하면서도, 재계약 여부에 대해서는 말을 아낀 것이다.

세레소의 말은 시메오네의 상황과 맞물리며 팬들을 더 긴장시킬 수밖에 없다. 2011년 12월 아틀레티코 지휘봉을 잡은 시메오네 감독은 구단 역사상 가장 많은 경기를 지휘한 감독이다. 라리가 2회, 유로파리그 2회 우승 등을 이끌었다. 그러나 현재 계약은 2027년 6월까지다. 아직까지 재계약 소식이 없다. 시즌 종료 시점에 팀을 떠날 가능성도 배제할 수 없다.

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시메오네가 아틀레티코를 떠난다면 이강인에게는 반갑지 않은 소식이다. 이강인은 올여름 4000만유로(약 580억원)의 이적료로 파리 생제르맹을 떠나 아틀레티코 유니폼을 입었다. 시메오네 감독의 신뢰 속에 올 시즌 공식전 18경기 중 17경기에 출전했다. 자신을 원했던 사령탑의 거취가 흔들린다면 이강인의 입지 역시 안심할 수 없다.

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다행히 최근 상황은 이강인에게 나쁘지 않다. 이강인은 16경기에서 2골 1도움에 그치고 있었으나, 29일 열린 엘체전에서 득점포를 가동하며, 9월 17일 오사수나전 시즌 2호 골 이후 이어지던 공격포인트 침묵을 끊어냈다.

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세레소 회장은 시메오네 감독과 '아무런 문제가 없다'고 거듭 강조했지만, '모든 계약에는 끝이 있다'는 한마디가 팬들의 마음을 뒤흔들고 있다. 아틀레티코의 미래, 그리고 이강인의 미래에도 적잖은 영향을 미칠 수 있는 시메오네의 거취는 내년 여름까지 계속해서 관심을 받을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com