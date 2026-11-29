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[스포츠조선 이현석 기자]'손흥민의 스승' 마우리시오 포체티노 감독의 첫 승 도전에 또 하나의 악재가 겹쳤다. 거액을 들여 영입한 카를로스 발레바가 해를 넘겨서야 돌아올 수 있게 됐다.

맨체스터 유나이티드는 27일(이하 한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '포체티노 감독이 브렌트포드와의 프리미어리그 경기를 앞두고 발레바와 마커스 래시포드의 상태를 전했다'고 밝혔다. 포체티노 감독은 "발레바는 로마전에서 다쳤고, 의료진은 10~12주를 이야기했다"고 설명했다.

부상은 이달 초 나왔다. 발레바는 4일 올드 트래퍼드에서 열린 로마와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 경기에 선발 출전했다. 0-2로 끌려가던 후반 초반, 상대 페널티박스로 돌진해 슈팅을 시도하려던 순간 오른쪽 햄스트링을 부여잡고 쓰러졌다. 눈물을 머금은 채 의료진과 함께 그라운드를 빠져나갔고, 유리 틸레만스가 대신 투입됐다. 맨유는 3대2 역전승을 거뒀지만, 웃을 수 없었다.

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결장 기간은 예상보다 길다. 당시 지휘봉을 잡고 있던 마이클 캐릭 감독은 "당분간 결장해야 할 것"이라고 밝혔다. 포체티노 감독의 설명대로라면 부상 시점부터 최대 12주, 복귀는 빨라야 1월 중순 이후가 예상된다. 발레바는 뉴캐슬, 코번트리, RB 라이프치히전 등 연말 일정에 모두 나설 수 없다.

뼈아픈 공백이다. 발레바는 지난 8월 브라이턴을 떠나 맨유 유니폼을 입었다. 기본 이적료 6500만파운드(약 1100억원)에 옵션을 포함하면 최대 7000만파운드(약 1200억원)에 달하는 거액이었다. 계약 기간은 2031년까지, 1년 연장 옵션도 포함됐다. 맨유 중원 재건의 마지막 퍼즐로 기대를 모았지만, 부상 전까지 소화한 경기는 7경기에 불과했다.

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포체티노 감독에게는 반갑지 않은 소식이다. 부임 후 아직 첫 승을 신고하지 못한 포체티노 감독은 주중 스포르팅 원정에서도 2대2로 비겼다. 직전 브렌트포드전에서는 0대4 대패를 당했다. 부임 이후 리그 2경기에서 0골-8실점, 2패로최악의 흐름이다. 맨유는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 19위에 머물러 있다. 여기에 '캡틴' 브루노 페르난데스마저 컨디션 문제로 훈련에 불참 후 브렌트포드전 출전했음에도 반전을 만들지 못했다.

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부상자 명단도 길다. 발레바를 비롯해 마누엘 우가르테, 벤자민 셰스코가 부상으로 결장한다. 그나마 래시포드는 10월 4일 아틀레티코 마드리드 원정 이후 출전 기록이 없었지만, 이날부터 피치 훈련을 시작하며 복귀에 속도를 내고 있다. 결국 남은 자원으로 버텨야만 첫 승의 실마리를 찾아야 하는 포체티노 감독이다. 브렌트포드전까지 이어진 부진한 흐름이 계속 이어진다면, 맨유에서 장밋빛 미래를 기대하기는 어려울 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com