사진=LAFC 유튜브 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]'디펜딩 챔피언' 인터 마이애미가 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드에서 짐을 쌌다. 우승 도전에 나선 손흥민에게는 가장 강력한 경쟁자 하나가 사라졌다.

인터 마이애미는 28일(이하 한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '컬럼버스 크루 원정에서 0대1로 패하며 2026시즌을 마감했다'고 발표했다.

마이애미는 28일 미국 오하이오주 콜럼버스의 스코츠미라클-그로 필드에서 열린 콜럼버스 크루와의 2026시즌 MLS컵 PO 동부 콘퍼런스 1라운드 2차전 원정 경기에서 0대1로 패배했다. 1라운드 3전2선승제 시리즈 1차전 홈경기에서 0대3으로 완패한 데 이어 2차전까지 내주며 탈락했다.

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마지막 순간 무너졌다. 후반 추가시간 2분, 산티아고 로드리게스가 아나스 자루리의 크로스를 마무리하며 결승골을 터뜨렸다. 마이애미는 비가 쏟아지는 원정에서 여러 차례 기회를 만들었지만, 득점은 터지지 않았다. MLS 2026시즌 득점왕인 리오넬 메시도, 파트너인 루이스 수아레스도 모두 침묵하며 공격진은 두 경기에서 단 한 골도 넣지 못했다.

경기 전 각오는 비장했다. 수아레스는 "우리는 이겨야 할 의무가 있는 구단이다. 금요일에 탈락한다면 실망스러운 일이 될 것이다. 변명의 시간은 끝났다"고 강조했다. 이어 "단 5초도 방심할 수 없다. 우리는 공격수들이 또 골을 넣을 것이라 생각하며 너무 편안해지곤 한다. 그러다 상대가 한 골, 두 골을 넣는다"며 집중력을 거듭 강조했다. 하지만 결과는 바뀌지 않았다.

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크리스티안 곤살레스 마이애미 감독은 "모두와 마찬가지로 이번 실망이 매우 슬프다. 하지만 고개를 들어야 한다"며 "실패라는 단어는 인생에서 너무 강한 말이다. 이것이 축구다. 때로는 우리 차례이고, 때로는 아니다. 이번엔 우리가 빠질 차례"라고 설명했다.

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마이애미의 탈락은 손흥민에게는 반가운 소식이다. 마이애미는 지난 시즌 MLS컵 정상에 오른 팀이다. 메시는 올 시즌 정규리그에서만 26골-17도움을 몰아치며 3년 연속 MVP를 노리고 있다. 2011~2012시즌 LA 갤럭시 이후 첫 2연패를 노리던 가장 강력한 우승 후보가 일찌감치 사라지면서, 서부 콘퍼런스의 LAFC가 MLS컵 결승에서 마주할 수 있었던 최대 난적도 지워졌다.

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반면 LAFC의 상황도 녹록지 않다. LAFC 역시 세인트루이스 시티와의 1라운드 1차전에서 2대3으로 패하며 벼랑 끝에 섰다. 29일 오전 10시30분 홈에서 열리는 2차전에서 지면 마이애미와 같은 운명을 맞는다. 손흥민의 활약이 관건인 상황이다. 올 시즌 7골-15도움을 기록한 손흥민도 최근 공식전 7경기에서 공격포인트를 추가하지 못했다. 승리를 위해선 득점포를 가동해야 한다. 결국 2차전에서 반드시 살아남아야만, 활짝 열린 우승 경쟁의 기회를 잡을 수 있는 손흥민이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com