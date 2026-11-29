사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 무너진 바이에른 뮌헨의 뒷문을 끝까지 지켜냈다. 동료의 퇴장과 연이은 부상 악재 속에서도 무실점을 이끌며 현지 매체 평점 1위에 올랐다.

독일의 아벤트차이퉁은 28일(이하 한국시각) 바이에른 선수들의 함부르크전 평점을 공개했다.

바이에른은 28일 독일 함부르크의 폴크스파르크슈타디온에서 열린 함부르크와의 2026~2027시즌 분데스리가 11라운드에서 0대0으로 비겼다. 개막 후 11경기 무패(6승5무)를 이어갔지만, 무승부가 쌓이며 2위에 머물렀다. 컵대회를 포함한 최근 3경기에서는 2무1패로 승리가 없다.

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악재가 끝없이 이어졌다. 바이에른은 최근 부상 문제로 베스트11 구성에도 어려움이 컸다. 해리 케인, 마이클 올리세, 자말 무시알라, 세르주 그나브리 등 공격진 핵심이 대거 빠진 채 경기에 나섰다. 경기 내에서도 변수가 터졌다. 전반 막판에는 주장 완장을 찬 요주아 키미히가 상대 선수의 도발에 머리채를 잡아당겨 퇴장당했다. 아벤트차이퉁은 키미히에게 최하점인 6점을 줬다. 독일 매체의 평점은 1점이 최고, 6점이 최저다. 아벤트차이퉁은 '독일 대표팀 주장에게 일어나서는 안 될 일'이라고 꼬집었다. 후반에는 레나르트 칼과 교체 투입된 콘라트 라이머까지 부상으로 쓰러졌다.

수적 열세 속에서 김민재가 빛났다. 다욧 우파메카노가 휴식을 취한 가운데 요나단 타와 짝을 이뤄 오른쪽 센터백으로 선발 출전한 김민재는 풀타임을 소화했다. 전반 20분 배후로 침투하는 바라 은디아예에게 정확한 롱패스를 찔러 결정적인 기회를 만들었다. 전반 23분에는 최후방에서 상대 공격수 팻슨 다카와의 몸싸움을 이겨내며 실점 위기를 지웠다. 후반 13분에는 직접 공을 몰고 페널티 지역까지 파고드는 과감한 돌파로 공격의 활로를 열었다.

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기록도 증명한다. 축구 통계 매체 풋몹 기준으로 김민재는 공 탈취 3회, 블록 1회, 걷어내기 4회 등 팀 내 최다인 8차례 수비 행위를 기록했다. 공격에서도 드리블 성공 2회로 팀 내 공동 1위, 기대 도움(xA) 0.35로 양 팀 통틀어 1위에 올랐다. 공격 지역으로 보낸 패스도 11회로 경기 전체 3위였다.

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김민재에게 팀 내 최고점인 1점을 줬다. 아벤트차이퉁은 '김민재는 최근 몇 주 동안 안정적인 경기력을 보여줬다. 함부르크전에서는 특히 공중볼 경합에서 압도적이었다. 뒤에서 모든 것을 쓸어 담았다'고 평가했다. 이어 '몇 차례 과감하게 앞으로 치고 나가는 모습도 보여줬다'고 덧붙였다.

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김민재에게는 의미 있는 활약이다. 최근 독일 빌트의 크리스티안 폴크 기자는 바이에른이 김민재와의 재계약 논의를 미루고 있으며, 우파메카노가 타와 함께 뛰는 것을 선호한다고 전했다. 주전 경쟁에서 밀렸다는 평가가 나오던 상황, 김민재는 팀이 가장 어려운 순간 실력으로 답했다. 위기 속에서 빛난 수비로 경쟁자들 사이에서 다시 존재감을 각인시킨 김민재다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com