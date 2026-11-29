사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

epa13414542 Atletico de Madrid's Kang-In Lee celebrates after scoring against Elche during a Spanish LaLiga soccer match between Elche and Atletico de Madrid at Martinez Valero Stadium, in Elche, Spain, 28 November 2026. EPA/PABLO MIRANZO

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 73일 만에 '골 맛'을 봤다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 29일(이하 한국시각) 스페인 알리칸테주의 에스타디오 마누엘 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 3대2로 이겼다. 2연승을 달린 아틀레티코 마드리드(11승1무2패)는 2위로 뛰어올랐다. 반면, 엘체(2승5무7패)는 20개 팀 가운데 19위에 머물렀다.

이날 이강인은 훌리안 알바레즈와 4-4-2 포메이션의 투톱으로 선발 출전했다. 이강인은 후반 25분 로드리 멘도사와 교체될 때까지 70분을 뛰었다.

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그는 팀이 1-0으로 앞서던 전반 6분 발끝을 번뜩였다. 아틀레티코 마드리드가 상대 페널티지역 근처에서 강력한 압박에 나섰다. 이강인이 상대의 공을 빼앗아 단독 드리블로 달려나간 뒤 강력한 왼발슛으로 득점포를 완성했다. 올 시즌 리그 3호골이다. 그는 지난 9월 17일 오사수나와 6라운드 홈 경기(4대0 승) 이후 73일 득점포를 완성했다. 리그 8경기 만이자 공식 11경기 만이다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

극찬이 터졌다. 스페인 언론 '아스'는 '이강인은 자신이 필요로 했던 득점 장면을 다시 만들어냈다. 강한 압박으로 공을 빼앗은 뒤 각도를 살린 정교한 마무리로 골을 기록했다. 시메오네 감독은 이강인이 갖춘 슈팅 능력과 골을 보는 눈을 높이 평가했다. 그가 팀에 합류한 이후 줄곧 처진 스트라이커로 기용하는 구상을 해왔다. 다만, 팀 전체 플레이에 더 큰 영향력을 발휘할 필요가 있다. 공격 전개 과정에서 이강인을 거치는 빈도가 더 늘어야 한다. 그는 측면으로 자유롭게 이동할 수 있는 폭넓은 재량을 부여받았다. 이는 알렉스 바에나의 움직임을 자유롭게 해주는 동시에 이강인 본인이 수비에도 기여할 수 있도록 돕는다. 하지만 때로는 긴 시간 동안 결정적인 영향력을 발휘하지 못하는 경우가 있는데, 이는 반드시 개선해야 할 단점'이라고 평가했다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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경기 뒤 이강인은 "모든 원정 경기는 어렵다. 출발은 좋았지만, 경기 막판에는 어려움을 겪었다. 개선할 부분이 있지만, 전반적으로 경기를 잘 풀어갔다고 생각한다. 컨디션은 좋다. 차근차근 단계를 밟아가고 있다. 아직 적응하는 과정에 있다. 잘 풀릴 때도 있고, 그렇지 않을 때도 있다. 중요한 것은 끊임없이 노력하는 것이다. 나를 도와주고 있는 동료들과 코칭스태프에 감사하다"며 "우리는 매 경기에 집중할 뿐이다. 승리를 거둘 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

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epa13414402 Atletico de Madrid's Kang-In Lee (R) celebrates after scoring against Elche during a Spanish LaLiga soccer match between Elche and Atletico de Madrid at Martinez Valero Stadium, in Elche, Spain, 28 November 2026. EPA/PABLO MIRANZO

한편, 이날 아틀레티코 마드리드는 킥오프 5분 만에 알레한드로 그리말도의 페널티킥 선제골로 앞서나갔다. 그리말도가 상대 페널티지역 안에서 수비수 발에 걸려 넘어지며 얻은 페널티킥을 직접 왼발로 득점했다. 이후 이강인의 추가골로 점수 차를 벌렸다. 엘체는 전반 26분 마르팀 네투의 득점으로 추격에 나섰다. 하지만 아틀레티코 마드리드는 전반 41분 알바레즈의 득점으로 3-1, 리드를 벌렸다. 엘체는 후반 3분 부바 상가레의 추가 득점으로 추격했지만, 경기를 뒤집지는 못했다.

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아틀레티코 마드리드는 12월 3일 선두 FC바르셀로나와 원정 경기를 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com