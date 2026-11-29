Soccer Football - Premier League - Manchester United v Brentford - Old Trafford, Manchester, Britain - November 28, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes reacts REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

epa13414189 Harry Maguire of Manchester United reacts during the English Premier League match Manchester United against Brentford, in Manchester, Britain, 28 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 또 졌다.

마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 29일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 브렌트퍼드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 경기에서 0대4로 패했다. 맨유는 전반에만 칼럼 윌슨에게 두 골을 내줬다. 후반엔 크리스토퍼 아예르, 케빈 샤데에게 실점하며 고개를 숙였다. 이로써 맨유는 직전 리버풀전에 이어 2연속 0대4 완패를 기록했다. 이날 패배로 맨유는 1승5무6패(승점 8)를 기록하며 20개 팀 가운데 19위에 머물렀다.

epa13414167 Luke Shaw of Manchester United in action during the English Premier League match Manchester United against Brentford, in Manchester, Britain, 28 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

영국 언론 'BBC'는 '맨유에 강등을 강등을 예고하는 세 가지 불길한 징조가 있다. 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 마이클 캐릭 감독 시절 문제점을 그대로 답습하고 있거나, 오히려 상황이 더 악화된 듯한 모습을 보이고 있다. 앞날이 매우 어둡다. 포체티노 감독은 경기 뒤 분노한 팬들 앞에 서야했다. 앞으로 그가 해결해야 할 과제는 산더미처럼 쌓여있다'고 보도했다.

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epa13414161 Manchester United manager Mauricio Pochettino looks on during the English Premier League match Manchester United against Brentford, in Manchester, Britain, 28 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

이 매체는 '맨유의 불길한 징조 중 하나는, 이번 패배로 맨유가 EPL 12경기 연속 실점을 기록했다는 것이다. 이는 1930~1931시즌 이후 처음이다. 당시 맨유는 강등됐다. 또한, 이날 경기 전까지 브렌트퍼드는 1937년 이후 올드 트래포드에서 승리한 적이 없었다. 공교롭게도 그 시즌에 강등된 팀은 다름 아닌 맨유였다. 마지막으로 지난 시즌 강등된 세 팀(웨스트햄, 번리, 울버햄튼)의 사례는 암울한 지표가 된다. 12경기를 치른 시점에서 웨스트햄(10점)과 번리(11점)는 현재 맨유의 승점 8점보다 더 많은 승점을 확보하고 있었다. 심지어 간신히 강등을 면했던 토트넘조차 12경기 시점에는 현재의 맨유보다 승점이 10점 더 많았다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com