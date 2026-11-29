마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 29일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 브렌트퍼드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 경기에서 0대4로 패했다. 맨유는 전반에만 칼럼 윌슨에게 두 골을 내줬다. 후반엔 크리스토퍼 아예르, 케빈 샤데에게 실점하며 고개를 숙였다. 이로써 맨유는 직전 리버풀전에 이어 2연속 0대4 완패를 기록했다. 이날 패배로 맨유는 1승5무6패(승점 8)를 기록하며 20개 팀 가운데 19위에 머물렀다.
영국 언론 'BBC'는 '맨유에 강등을 강등을 예고하는 세 가지 불길한 징조가 있다. 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 마이클 캐릭 감독 시절 문제점을 그대로 답습하고 있거나, 오히려 상황이 더 악화된 듯한 모습을 보이고 있다. 앞날이 매우 어둡다. 포체티노 감독은 경기 뒤 분노한 팬들 앞에 서야했다. 앞으로 그가 해결해야 할 과제는 산더미처럼 쌓여있다'고 보도했다.
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이 매체는 '맨유의 불길한 징조 중 하나는, 이번 패배로 맨유가 EPL 12경기 연속 실점을 기록했다는 것이다. 이는 1930~1931시즌 이후 처음이다. 당시 맨유는 강등됐다. 또한, 이날 경기 전까지 브렌트퍼드는 1937년 이후 올드 트래포드에서 승리한 적이 없었다. 공교롭게도 그 시즌에 강등된 팀은 다름 아닌 맨유였다. 마지막으로 지난 시즌 강등된 세 팀(웨스트햄, 번리, 울버햄튼)의 사례는 암울한 지표가 된다. 12경기를 치른 시점에서 웨스트햄(10점)과 번리(11점)는 현재 맨유의 승점 8점보다 더 많은 승점을 확보하고 있었다. 심지어 간신히 강등을 면했던 토트넘조차 12경기 시점에는 현재의 맨유보다 승점이 10점 더 많았다'고 덧붙였다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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