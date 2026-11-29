EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드가 진짜 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 사라지는 것은 아닐까.

맨유는 29일(한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 2026~2027시즌 프리미어리그 12라운드에서 브렌트포드에 0대4로 완패했다. 마우리시오 포체티노 감독의 홈 데뷔전이었지만 결과는 참혹했다. 맨유는 1승 5무 6패(승점 8)로 10경기 연속 무승(5무 5패)의 늪에 빠졌다.

맨유는 전반 4분 조슈아 지르크지의 슈팅이 골키퍼에게 막혔다. 전반 8분 해리 매과이어의 헤더가 크로스바를 강타하는 등 초반 흐름은 나쁘지 않았다. 그러나 기회를 살리지 못한 대가는 혹독했다. 브렌트포드는 전반 19분과 32분 칼럼 윌슨의 연속골로 앞서갔다. 수비 전환 과정에서 맨유 수비가 얼마나 문제가 심각한지를 보여주는 실점 장면들이었다.

Advertisement

맨유도 공격 기회가 없었던 건 아니었다. 하지만 모두 골키퍼 선방에 막히거나 아쉬운 슈팅으로 기회를 살리지 못했다. 간격을 좁히지 못하자 브렌트포드가 더 날아났다.

EPA연합뉴스

후반 37분 코너킥에서 크리스토페르 아예르가 경기에 쐐기를박았다. 브렌트포드는 후반 추가시간 케빈 샤데의 골까지 더하며 올드 트래포드 대참사를 완성했다.

패배보다 기록은 더욱 참담하다. 맨유는 애스턴 빌라전 4대4 무승부, 리버풀전 0대4 패배에 이어 이번에도 4골을 내줬다. 잉글랜드 1부 리그에서 3경기 연속 4골 이상 실점은 1961년 이후 65년 만이다. 포체티노 감독 부임 후 리그 2경기에서는 무득점 8실점이다. 개막 후 12경기 동안 무실점 경기가 없는 것은 1930~1931시즌 이후 96년 만으로, 당시 맨유는 최하위로 2부 리그에 강등됐다.

Advertisement

Advertisement

순위는 더 떨어질 수 있다. 최하위 크리스털 팰리스가 헐시티를 꺾으면 맨유는 순위표 맨 아래로 내려간다. 경기 종료를 앞두고 홈 관중이 하나둘 자리를 떠났고, 끝까지 남은 팬들은 선수들에게 거센 야유를 보냈다.

EPA연합뉴스

포체티노 감독은 경기 후 영국 BBC와의 인터뷰에서 "우리는 하나로 뭉쳐야 하고 침착함을 유지해야 한다"고 강조했다. 하지만 구멍 난 수비와 바닥으로 떨어진 자신감을 되살리지 못한다면 강등 경고등은 더욱 짙어질 수밖에 없다.