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[스포츠조선 박찬준 기자]원맨쇼라는 말로도 부족했다.

'괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)이 최고의 활약을 펼쳤다. 바이에른은 28일(한국시각) 독일 함부르크 폴크스파르크슈타디온에서 열린 함부르크와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 11라운드 원정 경기에서 0대0으로 비겼다. 승점 1점을 추가한 바이에른(승점 23)은 개막 후 11경기 무패(6승5무)를 이어갔지만, 최근 연속 무승부를 기록하며 도르트문트(승점 24)에게 선두를 내줬다.

바이에른은 최악의 위기다. '발롱도르 위너' 해리 케인을 필두로 마이클 올리세, 자말 무시알라, 이스마엘 사이바리, 세르쥬 그나브리가 모두 부상으로 쓰러졌다. 사실상 공격진이 붕괴됐다. 설상가상으로 이날 후반 유일한 선발 공격자원이라 할 수 있는 레나르트 카를과 주전 풀백 콘라트 라이머까지 다쳤다. 주장 완장을 찬 요주아 키미히가 상대 도발 속 퇴장을 당하는 악재까지 겹쳤다.

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그런 바이에른을 구한게 김민재였다. 요나탄 타와 함께 중앙 수비를 구축한 김민재는 함부르크전에서 공수에 걸쳐 바이에른을 '하드캐리'했다. 김민재는 이날 경기 내내 호수비를 펼쳤다. 상대의 역습을 홀로 끊어냈다. 축구 통계 전문매체 풋몹에 따르면 김민재의 수비 행위는 8회로 팀내 1위였다. 공 탈취 3회, 블로킹 1회, 걷어내기 4회를 기록했다. 기록에 잡히지 않은 숨겨진 수비는 더욱 많았다.

공격에서도 빛났다. 김민재는 이날 센터백이었음에도 불구하고 팀내 공동 1위인 드리블 성공 2회를 기록했다. 기대도움(xA)은 0.35로 아예 두 팀 통틀어 1위였다. 바이에른에서 가장 위협적인 공격을 만들어냈다는 뜻이다. 김민재는 전반 20분 정확한 전진패스로 은디아예의 득점기회를 만들었고, 후반 13분에는 윙어 같은 멋진 돌파로 공격의 활로를 뚫어냈다. 김민재는 풀타임을 소화하며 패스 성공률 94%, 기회 창출 1회, 큰 기회 창출 1회, 공격 지역 패스 11회를 기록했다.

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김민재에게 박한 평가를 내리기 일쑤였던 현지 언론도 어쩔 수 없던 완벽한 활약이었다. 독일 아벤트차이퉁은 김민재에게 최고의 활약을 의미하는 평점 1점을 줬다. 독일은 낮은 평점이 좋은 활약을 의미한다. 아벤트차이퉁은 '공중볼을 지배하고, 뒤에서 모조리 걷어냈다'고 했다. 독일 빌트와 키커 역시 팀내 최고 평점을 줬다. 빌트는 '수비에서 타협없는 모습을 보여눴다'고, 키커는 '가장 눈에 띄는 선수 중 한명이었다'고 극찬했다.

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계속된 부상 악령에 시달리고 있는 바이에른은 당분간 힘든 여정을 이어갈 전망이다. 장기 부상자가 많다. 힘든 시기 승점을 잃지 않으려면 수비가 버텨줘야 한다. 현재 바이에른 수비진에서 가장 컨디션이 좋은 김민재의 활약이 중요하다. 재계약을 앞두고 있는 김민재 입장에서도 자신의 가치를 올릴 수 있는 기회다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com