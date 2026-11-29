사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]미국 메이저리그사커(MLS) 우승 경쟁에 커다란 변수가 발생했다.

리오넬 메시의 인터 마이애미가 2026시즌 MLS컵 플레이오프 1라운드에서 콜럼버스 크루에 2연패를 당하며 탈락하는 대이변이 일어났다.

인터 마이애미는 28일(한국시간) 미국 오하이오주 콜럼버스의 스코츠 미라클그로 필드에서 열린 MLS컵 플레이오프 동부 콘퍼런스 1라운드(3전 2선승제) 2차전에서 콜럼버스에 0대1로 졌다. 지난 22일 홈 1차전 0대3 패배에 이어 시리즈를 내리 내주며 탈락했다. 동부 2위로 플레이오프에 오른 마이애미가 7위 콜럼버스에 무너진 순간이었다.

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메시는 최전방 공격수로 선발 출전해 90분 풀타임을 소화했지만 팀의 탈락을 막지 못했다. 슈팅 2개(유효슈팅 1개)에 그쳤다. 콜롬버스는 0-0으로 맞서던 후반 추가시간 아나스 자루리의 크로스를 산티아고 로드리게스가 슈팅으로 연결해 결승골을 터뜨렸다. 메시는 정규리그에서 26골-17도움으로 득점왕 2연패에 MLS 역사상 최초로 최우수선수(MVP) 3연패도 유력하지만 우승 도전에 실패했다.

인터 마이애미와 함께 첫 우승을 달성했던 1년 전 포스트시즌의 위력은 재현되지 않았다. 마이애미는 올 시즌 어떤 대회에서도 우승하지 못한 채 시즌을 마쳤다.

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우승에 도전하는 손흥민에게는 반가운 소식이다. 동서부 콘퍼런스 우승팀이 맞붙는 MLS컵 결승 구도상 서부 소속 LAFC는 결승전에 오르면 MLS 최강 인터 마이애미와 결승에서나 만날 수 있었는데, 그 가능성이 사라졌다.

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문제는 LAFC가 결승 이전에 탈락 위기에 몰렸다는 점이다. 서부 6위 LAFC는 3위 세인트루이스와의 원정 1차전에서 2대3으로 졌다. 손흥민은 공격형 미드필더로 풀타임을 뛰며 양 팀 선수 중 가장 많은 5차례 득점 기회를 만들었지만 공격포인트는 올리지 못했다. 공식전 기준으로는 7경기째 공격포인트가 없다. 반면 세인트루이스의 정상빈은 1골-1도움을 올렸다. MLS 사무국도 2차전 프리뷰에서 '1차전에서 손흥민의 모습은 거의 찾아볼 수 없었다'고 꼬집었다.

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LAFC는 곧 홈 BMO 스타디움에서 2차전을 치른다. 이 경기에서 지면 시즌이 그대로 끝난다. 승리하면 다음 달 3일 세인트루이스 원정에서 최종 3차전을 치른다. 인터 마이애미의 탈락으로 우승 가는 길은 조금 넓어졌지만, 그 길에 오르려면 손흥민의 반등이 먼저다.