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[스포츠조선 박찬준 기자]운명의 장난인가.

월드컵 무대에서 한-일전이 펼쳐진다. 국제축구연맹(FIFA)은 28일(이하 한국시각) 카타르에서 열리고 있는 2026년 U-17 월드컵 32강 토너먼트 대진을 발표했다. 그 결과 한국과 일본이 32강전에서 맞대결을 펼친다. 경기는 12월1일 오후 10시 카타르 알라이얀의 아스파이어존 1구장에서 열린다.

얄궂은 운명이었다. 한국은 일찌감치 32강행을 확정지었다. 우간다(3대0)와 뉴칼레도니아(6대0)를 완파한 리틀 태극전사들은 이번 대회에서 가장 먼저 32강에 올랐다. 에콰도르와의 최종전에서도 3대2 승리를 거두며 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회 역사상 최초 조별리그 3승에 성공한 한국은 B조 1위가 됐다.

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이번 대회는 각 조 1위 12개팀에 성적에 따라 조별리그 전체 1~12위를 부여하고, 각 조 2위 12개팀이 전체 13~24위, 각 조 3위 12개팀 중 상위 성적 8팀에 25~32위의 순위를 매긴다. 이후 조별리그 전체 1위와 32위, 2위와 31위가 붙는 방식으로 토너먼트(단 조별리그 같은 조끼리 격돌은 금지)를 치른다.

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한국은 12골을 넣고 골득실 +10을 기록하며, 스페인(승점 9·골득실 +22)에 이어 전체 2위에 올랐다. 하위권 팀과의 격돌을 기대했지만, 공교롭게도 '숙적' 일본을 만나게 됐다. L조에 속한 일본은 콜롬비아(1대2), 세르비아(0대1)에 연패하며 조별리그 탈락 위기에 몰렸다. 최종전에서 온두라스를 7대0으로 완파하고 기사회생했다. 전체 31위에 오르며, 32강전서 한-일전이 성사됐다.

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역대 월드컵에서 한-일전이 펼쳐진 것은 두 번 있었다. 첫 대결은 2003년 아랍에미리트(UAE) U-20 월드컵 16강전이었다. 당시 한국은 연장 끝에 1대2로 져 8강 티켓을 내줬다. 2019년 폴란드 U-20 월드컵 16강전에서는 1대0으로 이기며 설욕에 성공했다. U-17 월드컵 무대서 맞붙는 것은 이번이 처음이다.

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분위기면에서는 한국이 우세다. 한국은 조별리그에서 완벽한 경기력을 보이며 새 역사를 썼다. 한국은 매경기 3골 이상의 막강 화력을 과시했다. 반면 일본은 기대 이하의 모습을 보였다.

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하지만 한-일전은 또 다른 경기다. 패한다면, 지금까지 쌓아올린 것은 한순간에 날릴 수 있는 부담스러운 일전이다. 게다가 일본이 조별리그에서 부진하기는 했지만, 전력 면에서는 백중세다. 일본은 한국이 4강 진출에 실패했던 지난 5월 2026년 U-17 아시안컵에서 우승을 차지한 팀이다. 일본 내 에서는 '한국이 대진운이 좋았다'고 평가절하하며, 오히려 '스페인을 피했다'고 반기는 모습이다.

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한국은 이번 대회에서 역대 최고 성적인 8강(1987, 2009, 2019년 대회) 이상의 성적을 노린다. 선수들은 대회 전부터 목표로 "우승"을 외쳤다. 그 시작의 길목에서 일본을 만난다. 어차피 목표를 위해서는 넘어야 하는 팀이다. 리틀 태극전사들이 어둠에 빠진 한국 축구에 한줄기 빛이 될 수 있을지, 운명의 일전을 치르게 됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com