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[스포츠조선 강우진 기자]모처럼만에 득점포를 가동한 이강인이 현재에 안주하지 않고, 계속해서 발전하겠다는 의지를 보였다.

아틀레티코 마드리드의 이강인은 29일(한국시간) 스페인 엘체의 에스타디오 마르티네스 발레로에서 열린 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 14라운드 엘체와 경기에서 득점에 성공했다. 아틀레티코는 엘체를 3대2로 잡아냈다.

이강인은 전반 7분 팀이 1-0으로 앞서던 중 상대 페널티박스 인근 턴오버 상황에서 박스 안까지 빠르게 드리블 한 뒤 왼발 슈팅으로 구석 골망을 열었다. 이강인은 후반 25분까지 활약한 뒤 로드리고 멘도사와 교체됐다. 이강인은 이번 경기에서 70분을 뛰면서 1골을 기록했고, 패스 정확도는 82%(28번 시도 23번 성공)에 달했다.

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EPA연합뉴스

경기가 끝난 후 이강인은 엘체 원정에서 승점 3점을 챙긴 것에 만족감을 드러냈다. 다만 경기 막판까지 엘체와 어려운 승부를 한 것에 대해서는 아쉬움을 드러냈다.

이강인은 득점을 하기는 했지만, 만족하지는 않았다.

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이강인은 인터뷰에서 "모든 원정 경기는 어렵다. 우리는 좋은 출발을 보였지만, 경기 막판에는 어려움을 겪었다. 개선해야 할 부분"이라고 설명했다.

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이강인은 엘체 원정에서 아틀레티코가 공격적으로 경기에 임했다는 점도 강조했다. 그는 "우리는 경기를 지배하기 위해 나섰고, 승리하게 돼 매우 기쁘다"고 말했다. 특히 FC바르셀로나와의 리그 경기를 앞두고 승점 3점을 확보했다는 점에서 이번 승리가 얼마나 중요한지 잘 알고 있었다.

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이강인은 개인적인 측면에서 아틀레티코에 적응하기 위해 여전히 발전할 여지가 있다고 인정했다. 그러면서 팀 동료들이 자신을 어떻게 도와주고 있는지도 언급했다.

이강인은 "조금씩 적응하고 있다. 아직 적응하는 과정"이라고 말했다. 여기에 더해 동료 선수와 코칭스태프 모두 자신의 적응 과정을 수월하게 만들어주고 있다고 전했다. 이강인은 아틀레티코와의 인터뷰에서 "팀워크가 좋다"고 언급했다. 아울러 계속 발전하고 팀을 위해 모든 것을 쏟아붓겠다는 의지를 드러냈다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com