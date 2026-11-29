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[스포츠조선 전영지 기자]'강등권 수준의 수비… 포체티노에게 맨유 허니문은 없다.'

29일 마우리시오 포체티노 감독의 맨유가 브렌트포드와의 리그 홈경기에서 0대4로 참패한 후 영국 BBC가 내놓은 제목이다.

맨유 데뷔전인 리버풀 원정에서 초반 퇴장 악재, 수적 열세 속에 0대4로 패한 후 처참한 수비 기록에 대한 질문에 포체티노 감독은 "내가 이곳에 부임한 이후 일어난 일에 대해서만 이야기할 수 있다"는 답변으로 일축했다. 하지만 일주일 후 브렌트포드와의 홈경기에서 0대4로 또 한번 패한 후 최근 3경기 10실점, 또다시 같은 질문이 나왔다. 포체티노 감독은 "글쎄, 개선하는 방법은 노력하는 것이라고 생각한다"고 답했다. "리버풀전에서 실점하고 경기 시작 8분 만에 10명으로 싸워야 했던 상황은 최악 중에서도 최악이었다. 그렇다면 어떻게 해야 할까. 노력하는 것이다. 개선하려고 노력하고 선수들 사이에서 적절한 조합을 찾으려고 노력하는 것이다. 계속 시험하고, 점검하고, 밀어붙여야 한다. 다른 방법은 없다"고 했다. 그는 "훈련을 멈출 수 없다. 영상 자료를 보는 것도, 경기 분석과 리뷰를 중단하는 것도 불가능하다. 계속 발전할 수 있도록 선수들에게 필요한 도구를 제공하려고 노력하고 있다"고 말했다.

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이어 "물론 힘든 시기다. 예상했던 것보다 더 어렵냐고 묻는다면 당연히 그렇다. 우리는 이런 결과를 전혀 예상하지 못했다"고 인정했다. 그러면서도 "하지만 이것이 현실이고 우리는 현실을 받아들여야 한다. 우리는 바로 그런 일을 하기 위해 이곳에 있다"고 덧붙였다.

현재 19위 강등권 맨유에는 수많은 역사적인 불명예 기록이 따라붙고 있다. 그중 가장 심각하게 받아들여야 할 기록이 실점 기록이다. 10월 18일 리즈와 1대1로 비긴 후 맨유는 모든 대회를 통틀어 8경기에서 25골을 내줬다. 최근 4경기서만 무려 14골을 허용했다.

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BBC가 공개한 맨유의 수비 데이터는 끔찍하다. 맨유는 이번 시즌 리그 개막 후 12경기에서 단 한 차례도 무실점을 기록하지 못했다. 이는 맨유가 1부리그 최하위로 시즌을 마쳤던 1930~1931시즌 이후 처음이다. 프리미어리그 역사상 전반 7회 연속 2골 이상을 허용한 최초의 팀이 됐다. 또한 3경기 연속 리그 경기에서 4골 이상을 내준 건 1961년 11월과 12월 이후 처음이다. 포체티노 감독은 프리미어리그 역사상 부임 후 첫 두 경기를 모두 4골 차 이상으로 패한 두 번째 감독이 됐다. 앞서 2003년 8월 울버햄턴의 데이브 존스 감독이 같은 기록을 남겼다. 프리미어리그 출범 이후 첫 11경기에서 승점 8점을 획득한 27개 팀 가운데 17개 팀이 강등됐다. 맨유는 지난 시즌 프리미어리그에서 50골을 허용했지만 여름 이적시장에서 수비수를 영입하지 않았다. 맨유가 기용한 수비수 5명 가운데 4명은 4년 전 브렌트포드에 0대4로 패했던 경기에 선발 출전했던 선수들이다.

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맨유는 경기 내용만 놓고 보면 나쁘지 않았다. 개막전 헐시티전도 마찬가지였다. 브렌트포드전 역시 기대 득점(xG)에서 상대를 앞섰지만 패했다. 너무 쉽게 선제골을 내줬고, 이후 경기 흐름을 되찾지 못했다.

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포체티노 감독은 BBC '매치 오브 더 데이'와의 인터뷰에서 "실점하는 순간부터 경기가 어려워졌다. 우리는 그 골을 허용해서는 안 됐다. 경기 강도와 긴장감이 달라졌다. 이런 상황은 선수들의 자신감에 영향을 미친다. 하지만 우리는 하나로 뭉쳐야 하고, 함께하며 계속 밀어붙여야 한다"고 말했다.

경기 후 기자회견에서 포체티노 감독은 이 문제를 더 자세히 설명했다. "우리는 계속 하나로 뭉쳐야 한다. 물론 모든 사람에게 진실을 이야기하고 지금 상황이 얼마나 힘든지 받아들여야 한다"면서 "우리가 도움을 주고 지원하며 개선해야 할 부분은 한 가지가 아니다. 여러 영역에서 변화가 필요하다. 우리는 그 부분을 위해 노력하고 있다. 하지만 늘 같은 결과가 반복되기 때문에 개선된 모습이 결과로 나타나지 않는 것처럼 보일 수 있다. 다른 방식으로 시도하고 여러 가지를 개선하더라도 결국 이기지 못하면 아무것도 하지 않은 것처럼 보인다"고 설명했다.

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"하지만 실제로는 그렇지 않다. 축구에서는 항상 그 대가를 나중에 치르게 된다. 올바르지 않은 일을 하면서도 결과를 얻을 수 있다. 반대로 상황이 나빠졌을 때 올바른 일을 시작하더라도 그 보상을 받기까지 기다려야 한다"면서 "축구에서 이해하기 쉽지 않은 부분이 바로 그것"이라고 덧붙였다.

맨유는 셀허스트 파크에서 열리는 크리스탈 팰리스-헐시티전에서 팰리스가 승리할 경우 리그 최하위로 추락한다. 1월 이적시장 이전까지 프리미어리그 6경기를 더 치러야 한다. 그러나 11억 파운드 부채를 떠안고 있는 데다 코칭스태프 영입을 위해 미국축구협회에 지급한 900만 파운드를 갚은 직후 1000만 파운드를 추가로 빌린 재정난도 고려해야 하는 상황. 포체티노 감독은 "부임한 지 10일밖에 되지 않은 감독에게 사람들이 무엇을 기대하는가. 우리가 선수 25~26명을 바꾸기라도 해야 하는가"라고 반문했다. "지금 우리가 겪고 있는 상황에 대해 선수들을 비난하는 것이 과연 맨유에 도움이 된다고 생각하는가"라고 되물었다.

한편 그라운드에선 구단 소유주를 향한 그린 앤 골드 시위는 계속됐다. 경질된 마이클 캐릭을 지지하는 노래가 울려 퍼졌고, 축구 디렉터 제이슨 윌콕스를 비판하는 구호도 이어졌다.

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네 번째 실점이 나온 뒤 홈 팬들은 구단 이사진 자리 앞에서 제이슨 윌콕스와 최고경영자 오마르 베라다를 향해 분노를 표출했다. 경기 종료 휘슬이 울린 뒤까지 상황은 이어졌다.

BBC 스포츠는 "맨유가 처한 위기는 숨길 수 없는 현실이다. 빠르게 경기력을 회복하지 못한다면 1973~1974시즌 이후 처음으로 2부리그로 강등될 수 있다"고 경고했다. "세계에서 가장 부유한 축구 구단 중 하나인 맨유에 그런 일이 벌어진다면 재앙이나 다름없다"고 했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com