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[스포츠조선 김대식 기자]황희찬이 또 강등을 당하게 될까.

황희찬이 소속된 샬케는 28일(한국시간) 독일 파더보른의 홈 디럭스 아레나에서 열린 2026~2027시즌 독일 분데스리가 11라운드에서 파더보른에 1대8로 충격적인 대패를 당했다.샬케는 이로써 리그 7경기 무승에 빠졌다. 순위도 강등권인 16위로 추락하고 말았다.

선제골은 파더보른의 몫이었다. 전반 21분 프리킥 상황에서 야노 테어호르스트가 골망을 흔들었다. 이후 일방적인 흐름으로 전개되더니 샬케는 전반 막판에만 2골을 내주며 0-3으로 뒤진 채 라커룸으로 향했다. 후반에도 흐름은 달라지지 않았다. 후반 10분 슈테펜 티게스에게 네 번째 골을 허용했고, 후반 12분에는 스테파노 마리노에게 해트트릭까지 내줬다.

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샬케는 후반 14분 아딜 아우셰가 케난 카라만의 패스를 받아 한 골을 만회했지만 반격은 여기까지였다. 후반 24분 황희찬이 카라만을 대신해 교체로 그라운드를 밟았다. 그러나 이미 승부가 기운 뒤였다. 파더보른은 후반 28분 데니즈 차이틀러의 중거리포, 후반 40분 가브리엘 비도비치의 페널티킥, 후반 추가시간 5분 펠릭스 괴체의 득점까지 더하며 8골 차 대승

AP연합뉴스

을 완성했다. 황희찬은 경기 종료까지 뛰었지만 슈팅 없이 공격 포인트를 올리지 못했다.

미론 무슬리치 감독은 경기 후 선수단을 향해 분노를 쏟아냈고, 독일 현지 매체들도 샬케의 무기력한 경기력을 강하게 비판했다. 황희찬으로선 최근 선발 기회를 얻었다가 이날 다시 벤치에서 출발한 데다, 팀의 대패를 막지도 못해 입지가 더 좁아졌다. 황희찬은 샬케가 이적시장 막판 큰 결정을 통해서 데려온 공격수지만 돈값, 이름값을 전혀 못해주고 있는 중이다. 공식전 10경기에서 공격 포인트는 1도움이 전부다.

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샬케는 다음 경기에서 최대 라이벌 보루시아 도르트문트와 맞붙는다. 다음달 6일 홈에서 열리는 '레비어 더비'를 앞두고 최악의 결과를 받아든 샬케와 황희찬의 상황에 먹구름이 가득하다.