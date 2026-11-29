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[스포츠조선 전영지 기자]주드 벨링엄이 퇴장 당한 가운데 레알 마드리드가 안방에서 알라베스에 일격을 당했다.

레알마드리는 29일 오전 5시(한국시각) 베르나베우에서 펼쳐진 라리가 14라운드 데포르티보 알라베스와의 홈경기에서 전반 21분 토니 마르티네스, 후반 16분 페레즈에게 연속골을 내준 후 후반 24분 킬리안 음바페의 추격골로 따라붙었지만 후반 43분 벨링엄의 퇴장 악재 속에 결국 1대2로 패했다.

레알 마드리드가 경기 막판 1-2로 뒤지고 있던 상황에서 벨링엄은 페널티 박스 안에서 넘어졌고, 페널티킥을 얻었다고 생각했다. 그러나 세사르 소토 그라도 주심은 모니터로 해당 장면을 확인한 뒤 기존 판정을 번복했다.

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후반 29분 심판 판정에 항의하다 이미 옐로카드 한 장을 받았던 잉글랜드 미드필더 벨링엄은 시뮬레이션 반칙으로 두 번째 옐로카드를 받고 퇴장당했다.

주제 무리뉴 레알 마드리드 감독은 경기 후 인터뷰에서 즉각 선수를 옹호했다. 무리뉴 감독은 "주드는 경기 후 페널티킥이 맞았다고 말했다. 선수가 페널티킥이라고 말한다면 나는 페널티킥이라고 생각해야 한다. 선수를 믿어야 한다"고 말했다.

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이어 "2시즌 전에는 주심이 킬리안 음바페를 퇴장시켰다. 지난 시즌에는 비니시우스 주니오르를 퇴장시켰다. 이번 시즌에는 주드 벨링엄이다. 다음 시즌에는 티보 쿠르투아가 될지 지켜보자"고 꼬집었다. "이 주심은 자신의 권력을 과시하는 것을 좋아하는 것 같다. 물론 심판 때문에 졌다고 말하고 싶지는 않다. 심판의 경기 운영은 마음에 들지 않았지만, 우리가 심판 때문에 패한 것은 아니다"라고 덧붙였다.

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레알 마드리드는 이날 결정적인 득점 기회를 더 많이 만들었지만, 전반 22분 토니 마르티네스에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 딘 하위선이 골키퍼 티보 쿠르투와에게 건낸 부정확한 백패스를 가로채 영리한 선제골을 터뜨렸다.

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무리뉴 감독은 팀 분위기를 바꾸기 위해 후반 시작과 함께 얀 디오망데와 베르나르두 실바를 교체 투입했다. 후반 3분 알라베스 아브데 레바시가 페데리코 발베르데를 제친 뒤 쿠르투아를 뚫고 강력한 슈팅을 날렸지만, 오프사이드 판정으로 득점이 취소됐다. 그러나 기세를 탄 알라베스는 후반 13분 앙헬 페레스가 허술한 수비를 틈타 오프사이드 트랩을 무너뜨린 뒤 쿠르투아를 제치고 공을 골문 안으로 밀어넣으며 기어이 2-0을 만들었다.

레알 마드리드는 교체 투입된 실바와 카를로스 에스피가 연이은 공격으로 반격을 시도했다. 음바페가 후반 24분 강력한 슈팅으로 골망 상단을 흔들며 한 골 차 추격에 성공했고 레알 마드리드가 74%의 점유율로 경기를 지배했다.

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그러나 경기 막판 벨링엄이 얻어낸 페널티킥 판정이 번복된 이후 끝내 동점골을 만들어내지 못했다. 10연승을 달리던 레알 마드리드가 공식전 11경기 만에 당한 첫 패배다. 레알마드리드는 승점 33점, 30일 데포르티보 라 코루냐 원정을 앞둔 1위 바르셀로나(승점 36), 이날 엘체 원정에서 3대2로 승리한 2위 아틀레티코 마드리드(승점 34)에 이어 리그 3위를 달렸다. 승리했다면 선두 바르셀로나와 승점 동률을 이룰 수 있는 절호의 찬스를 놓쳤다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com