ST LOUIS, MISSOURI - NOVEMBER 23: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC talks to the team in a huddle prior to the Audi 2026 MLS Cup Playoff match between St. Louis CITY SC and Los Angeles Football Club at Energizer Park on November 23, 2026 in St Louis, Missouri. Dilip Vishwanat/Getty Images/AFP (Photo by Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]벼랑 끝에서 '코리안 더비'가 성사됐다. 손흥민(LA FC)과 정상빈(세인트루이스)이 정면 충돌한다.

사비 타마리트 감독이 이끄는 LA FC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 세인트루이스 시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 2차전을 치른다.

LA FC는 4-3-3 전술을 활용한다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가, 세르히오 바스케스가 공격을 이끈다. 중원엔 이고르 제주스, 레오 왈타, 마티외 슈아니에르가 위치한다. 수비는 예브겐 체베르코, 에디 세구라, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 담당한다. 골문은 위고 요리스가 지킨다.

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세인트루이스는 3-4-3 포메이션이다. 단테 폴바라, 라파엘 나바로, 정상빈이 스리톱을 형성한다. 토마스 토틀란, 다니엘 에델만, 크리스 더킨, 콘라드 발렘이 허리를 구서한다. 스리백엔 팔루 팔, 티모 바움가르틀, 루카스 맥노튼이 위치한다. 골키퍼 장갑은 로만 뷔어키가 착용한다.

ST LOUIS, MISSOURI - NOVEMBER 23: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the Audi 2026 MLS Cup Playoff match between St. Louis CITY SC and Los Angeles Football Club at Energizer Park on November 23, 2026 in St Louis, Missouri. Dilip Vishwanat/Getty Images/AFP (Photo by Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민의 발끝에 그 어느 때보다 큰 관심이 모아진다. LA FC는 지난 24일 세인트루이스 원정에서 치른 1차전에서 2대3으로 패했다. MLS PO는 3전 2승제다. 이날도 패하면 그대로 시즌은 끝난다. LA FC는 앞서 구단 계정을 통해 'LA FC가 승리하기 위해선 손흥민이 계속해서 위협적인 모습을 보여주는 것이다. 대한민국의 슈퍼스타 손흥민은 1차전에서 올 시즌 최고의 활약 중 하나를 펼쳤다. 그는 강한 전방 압박을 가하고, 수비 진영까지 내려와 공을 탈취했다. 총 5개의 키 패스를 기록하며 이 부문에서 양 팀 선수 중 1위를 차지했다. 1차전에서 키 패스를 2개 이상 기록한 선수는 양 팀을 통틀어 손흥민이 유일했다. LA FC는 정규 리그에서 손흥민이 골이나 어시스트를 기록한 경기에선 단 2패만 기록했다. 해당 경기들에서 7승4무2패를 남겼다'고 전했다.

St. Louis City's Jeong Sang-bin celebrates after scoring during the second half of an MLS soccer playoff match against Los Angeles FC Monday, Nov. 23, 2026, in St. Louis. (AP Photo/Jeff Roberson)

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한편, 정상빈은 1차전에 선발 출격해 1골-1도움으로 3대2 승리를 이끌었다. 2023년부터 미국 무대를 누비고 있는 정상빈은 MLS PO 무대에서 처음으로 공격포인트를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com