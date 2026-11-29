사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]운명을 건 한-일전이 벌어진다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 12월1일 오후 10시(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드1에서 일본과 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 32강전을 치른다.

한국은 이 연령대에서 일본을 상대로 11승6무6패를 기록했다. 그러나 2020년대 들어서는 한국이 2승3패로 밀린다. 특히 일본은 이번 대회 '아시아 챔피언'으로 출격했다. 일본은 지난 5월 U-17 아시안컵에서 우승했다.

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사진제공=대한축구협회

이번 대회에선 얘기가 다르다. 한국은 이번 대회에서 최고의 경기력을 선보이고 있다. 조별리그 B조에서 우간다(3대0 승)-뉴칼레도니아(6대0 승)-에콰도르(3대2 승)를 연파했다. 이번 대회 '1호' 조별리그 통과, 조 1위로 토너먼트에 진출했다. 한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록한 것은 남녀 통틀어 처음이다. 또한, 조별리그 12득점은 2016년 리우올림픽 조별리그와 함께 공동 최다 득점이다. 조별리그 골득실차 +10도 역대 최다 기록이다. 2009년생이 주를 이룬 이번 대표팀은 '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정한 김지호(대전 하나시티즌 U-18)를 비롯, 김지우(부산 아이파크 U-18) 남이안(울산 HD U-18) 이인우(수원 삼성 U-18) 등이 고르게 활약하며 세계를 향한 무한 도전을 이어가고 있다.

사진제공=대한축구협회

일본은 지옥에서 살아 돌아왔다. 조별리그 L조에서 콜롬비아(1대2 패)-세르비아(0대1 패)에 연패하며 탈락 위기였다. 하지만 최종전에서 온두라스를 7대0으로 잡고 기사회생했다. L조 3위를 기록, '와일드 카드'로 토너먼트에 합류했다. 이번 대회엔 48개국이 참가해 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치렀다. 각 조 1·2위, 그리고 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 토너먼트에 올랐다. 일본은 3위로 조별리그를 마친 12개국 중 7위를 기록하며 토너먼트에 진출, 한-일전이 성사됐다.

사진=일본축구협회 공식 계정 캡처

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한-일전 성사에 일본은 떨고있다. 일본 축구 전문 매체 '사커다이제스트'는 '일본은 조별리그에서 1승2패를 기록했다. 기적적으로 조별리그 통과가 확정됐다. 32강전에선 B조에서 3연승으로 1위를 기록한 한국과 붙는다. 갑작스러운 한-일전에 다양한 반응이 쏟아졌다. 최대 라이벌과의 대결은 치열한 전투가 예상된다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 일본 팬들은 '어떤 경기가 될지 정말 기대된다', '왜 갑자기 한-일전인가', '설마 이렇게 큰 무대에서 한-일전이라니', '절대 질 수 없는 전투' 등의 반응이 나왔다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com