사진=BR풋볼

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼는 여전히 한국 국가대표 공격수 손흥민에게 도움을 받고 있다.

영국 토트넘홋스퍼뉴스는 28일(한국시각) '토트넘은 손흥민의 성공으로 얻은 재정적 효과를 지금도 누리고 있다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

지난해 토트넘을 떠나 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC에서 뛰고 있는 손흥민은 여전히 주전 공격수로 활약하고 있다. 그는 토트넘에서 전성기를 보낸 스타플레이어다. 그는 토트넘 유니폼을 입고 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 10시즌을 뛰었다.

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매체는 '토트넘 팬들은 손흥민을 잊지 못할 것이다'며 '특히 손흥민이 팀을 떠난 이후에도 구단에 상당한 재정적 영향을 미치고 있다는 점에서 더욱 그렇다'고 설명했다.

손흥민은 여전히 토트넘에서 사랑받고 있다. 특히 토트넘에서의 마지막 시즌 UEFA 유로파리그 우승을 이끌었던 만큼 팬들의 기억 속에서 절대 잊히지 않을 선수다. 이러한 영향력은 한국 팬들이 손흥민이 떠난 뒤에도 토트넘 경기장을 찾게 했다. 이들의 영향력은 뮤지션들이 런던에서 공연할 때 토트넘 홈 구장을 찾는 이유가 되고 있다.

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토트넘 소식을 주로 전하는 존 웬햄도 손흥민의 영향력을 인정했다.

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웬햄은 매체와의 인터뷰에서 "또다시 K팝 그룹 스트레이 키즈가 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 공연한다. 이미 며칠간의 공연 일정이 매진됐다"며 "토트넘은 한국에서 많은 팬을 보유하고 있는 구단이다. 그 시장은 여전히 존재한다"고 말했다. 이어 "손흥민이 떠난 지 한참 지났는데도 스트레이 키즈가 토트넘 홋스퍼 스타디움을 공연장으로 선택했다는 점은 흥미롭다"고 덧붙였다.

AFP연합뉴스

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토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열리는 사흘간의 공연이 모두 매진되고 티켓 평균 가격이 약 190파운드라고 가정하면, 총 950만파운드(약 166억원)가 넘는 매출을 올릴 수 있다. 지난 2025년 데일리 메일은 손흥민의 영향력으로 토트넘이 매년 벌어들이는 수익이 최대 6000만 파운드(약 1000억원)에 이른다고 평가하기까지 했다. 손흥민은 토트넘을 떠난 뒤에도 여전히 구단에게 수익을 안겨주고 있다. 구단이 레전드로 극진히 대우해야할 선수임은 분명하다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com