사진=백승호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'국가대표 미드필더' 백승호가 버밍엄 시티에서 주전 입지가 위협받고 있다. 부상에서 돌아오자마자 경쟁에서 밀려나며 벤치를 지키는 시간이 늘고 있다.

영국의 버밍엄라이브는 27일(이하 한국시각) '크리스 데이비스 감독은 백승호가 버밍엄 입단 후 처음으로 주전 자리를 보장받지 못하게 되면서 커리어의 중대한 기로에 놓였다는 점을 인정했다'고 전했다.

데이비스 감독은 26일 번리전을 마친 뒤 "나는 항상 백승호가 나에게 굉장한 믿음을 주는 선수라고 말해왔다"면서도 "다만 그는 팀에서 꾸준히 자리를 확보하는 것을 하나의 도전 과제로 받아들여야 할 것"이라고 말했다. 이어 "이와타는 꾸준함을 보여주고 있다. 솔리스도 팀에 가져다주는 것이 보인다. 맥스 버드, 테일러 가드너-힉먼 등 좋은 선택지도 여럿 있다. 물론 백승호도 그중 한 명이다"고 덧붙였다.

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사진=백승호 SNS 캡처

데이비스 감독의 말은 현실이 됐다. 백승호는 최근 그라운드를 밟지 못했다. 버밍엄은 29일 영국 버밍엄의 세인트앤드루스에서 열린 볼턴과의 2026~2027시즌 챔피언십 18라운드에서 2대4로 졌다. 백승호는 교체 명단에 이름을 올렸지만, 끝내 부름을 받지 못했다. 버밍엄은 전반 8분 크리스토프 클라러의 헤더로 앞서갔지만, 전반 28분 골키퍼 제임스 비들이 페널티 지역 밖에서 손으로 공을 막아 퇴장당하며 흔들렸다. 수적 열세 속에 내리 실점한 버밍엄은 홈 4연승 행진을 마감했다. 지난 4월 이후 처음 당한 리그 홈 패배였다.

입지는 빠르게 좁아지고 있다. 백승호가 마지막으로 90분을 소화한 경기는 9월 10일 6라운드였다. 이후 부상으로 약 두 달간 전열에서 이탈했고, 지난 8일 스완지시티전에서 교체로 복귀했다. 하지만 최근 4경기에서 뛴 시간은 114분에 그쳤다. 볼턴전은 결장까지 했다. 그 사이 존 솔리스와 이와타 도모키가 확실한 중원 조합으로 자리 잡았다.

사진=백승호 SNS 캡처

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백승호에게는 반갑지 않은 현실이다. 백승호는 2024년 1월 전북 현대를 떠나 버밍엄에 입단하며 유럽 무대에 복귀했다. 3부 리그 강등의 아픔도 함께 겪었지만, 곧바로 승격에 힘을 보태며 중원의 핵심으로 자리 잡았다. 입단 후 줄곧 주전으로 뛰어온 그가 경쟁에서 밀린 것은 이번이 처음이다. 팀이 승승장구하고 있기에 더 안타까운 상황이다. 버밍엄은 볼턴전 전까지 4위에 오르며 프리미어리그 승격 경쟁을 이어가고 있다. 이날 볼턴을 잡았다면 선두까지 올라설 수 있었다. 팀이 상승세를 타는 만큼, 기존 조합을 흔들 이유도 적다.

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데이비스 감독은 "백승호는 다시 꾸준히 경기에 나서기를 간절히 원할 것이라고 확신한다"고 했다. 다만 데이비스 감독의 의지도 같은지는 알 수 없다. 결국 주어진 기회에서 확실한 경쟁력을 증명해야만 다시 버밍엄 중원의 중심에 설 수 있는 백승호다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com