LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC enters the pitch prior to during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]해결사는 역시 손흥민(LA FC)이었다.

사비 타마리트 감독이 이끄는 LA FC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 세인트루이스 시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 2차전을 치르고 있다. LA FC는 손흥민의 선제골로 1-0 리드를 잡았다.

LA FC는 경기 시작 4분 만에 결정적 기회를 잡았다. 세구라가 상대 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 키커로 나선 부앙가가 실축하며 고개를 숙였다.

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분위기가 가라앉을 수 있는 상황. 손흥민의 발끝이 번뜩였다. 손흥민은 역습 상황에서 단독 드리블로 상대 진영을 파고 들었다. 그는 왼쪽에 있던 부앙가와 패스 플레이를 주고 받아 기습적인 왼발 슈팅을 시도했다. 손흥민의 발끝을 떠난 공은 세인트루이스의 골포스트 상단을 맞고 그대로 골라인 안으로 빨려들어갔다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC warms up prior to the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

한편, LA FC는 지난 24일 세인트루이스 원정에서 치른 1차전에서 2대3으로 패했다. MLS PO는 3전 2승제다. 이날도 패하면 그대로 시즌은 끝난다. LA FC는 앞서 구단 계정을 통해 'LA FC가 승리하기 위해선 손흥민이 계속해서 위협적인 모습을 보여주는 것이다. 대한민국의 슈퍼스타 손흥민은 1차전에서 올 시즌 최고의 활약 중 하나를 펼쳤다. 그는 강한 전방 압박을 가하고, 수비 진영까지 내려와 공을 탈취했다. 총 5개의 키 패스를 기록하며 이 부문에서 양 팀 선수 중 1위를 차지했다. 1차전에서 키 패스를 2개 이상 기록한 선수는 양 팀을 통틀어 손흥민이 유일했다. LA FC는 정규 리그에서 손흥민이 골이나 어시스트를 기록한 경기에선 단 2패만 기록했다. 해당 경기들에서 7승4무2패를 남겼다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com