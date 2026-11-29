사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]73일 만에 골맛을 본 이강인이 반복된 조기 교체에 대한 답을 직접 내놨다. 몸 상태를 끌어올리는 과정이라는 설명이었다.

이강인은 29일(이하 한국시각) 스페인 엘체의 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와의 2026~2027시즌 라리가 14라운드 원정경기에서 선발 출전했다. 아틀레티코 마드리드는 3대2로 이겼다. 2연승을 달린 아틀레티코 마드리드(11승1무2패)는 2위로 뛰어올랐다.

이강인의 활약이 주효했다. 4-4-2 포메이션에서 훌리안 알바레스와 투톱으로 선발 출전한 이강인은 전반 5분 알레한드로 그리말도의 페널티킥 선제골로 앞선 직후 추가골을 터뜨렸다. 상대 페널티 지역 근처에서 공을 가로챈 뒤 박스 안으로 파고들어 왼발로 마무리했다. 9월 17일 오사수나전 이후 73일 만에 나온 시즌 3호골이었다.

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이번에도 풀타임은 없었다. 이강인은 후반 25분 로드리 멘도사와 교체돼 그라운드를 떠났다. 앞서 레반테전에서도 67분 만에 벤치로 물러나는 등, 이강인은 올 시즌 선발로 나서도 후반 중반 교체되는 장면이 반복됐다. 리그 14경기에 모두 출전했지만 선발은 11경기였다. 이강인의 '몸 상태가 조금씩 나아지고 있다'는 말은 시메오네 감독의 출전 시간 관리와도 맞닿아 있다.

경기를 마친 뒤 인터뷰에서 이강인은 "몸 상태는 좋다. 조금씩 나아지고 있다. 계속 적응하는 중이다"고 말했다. 이어 "더 좋은 경기도 있고, 그렇지 못한 경기도 있다. 중요한 건 노력, 그리고 나를 많이 도와주는 동료들과 코칭스태프"라고 덧붙였다. 이강인은 지난 9~10월 A매치부터 고질적인 부상에 대한 우려가 컸다. 이 점에 대해 스스로도 밝혔지만, 여전히 100%의 몸 상태에 올라오지 못한 것으로 보인다.

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경기 내용에 대해서도 냉정했다. 이강인은 "원정 경기는 모두 어렵다. 출발은 좋았지만 마지막에는 고전했다. 개선할 수 있는 부분이다. 엘체도 잘 준비했고, 밀어붙일 수밖에 없는 상황이었다. 그래도 경기를 잘 풀어냈다고 생각한다"고 돌아봤다. 이어 "매 경기 압박하고 경기를 지배하려고 나선다. 그렇게 했고, 승리해 기쁘다"고 했다.

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이강인의 상승세가 중요한 아틀레티코다. 다음 상대는 선두 바르셀로나다. 리그 2연승을 달린 아틀레티코는 11승1무2패, 승점 34로 2위에 올라 있다. 한 경기 덜 치른 선두 바르셀로나(승점 36)와의 격차는 단 2점이다. 아틀레티코는 12월 3일 바르셀로나 원정에서 선두 탈환에 도전할 수도 있다. 이강인은 "한 경기 한 경기 치러나가겠다. 승리를 위해 최선을 다해 준비하겠다"고 각오를 밝혔다.

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이강인에게는 반등의 계기다. 그간 경기력에 비해 공격포인트가 적다는 평가가 따랐지만, 이날 골로 아쉬움을 털어냈다. 무엇보다 스스로 컨디션이 올라오고 있다고 밝혔다. 시메오네 감독도 그간의 조기 교체와 달리 이강인의 몸 상태가 올라온다면 출전 시간도 점차 늘릴 가능성이 크다. 이강인이 몸 상태를 완전히 끌어올린다면 시메오네 감독의 신뢰 속에 90분을 책임지는 것은 어렵지 않을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com