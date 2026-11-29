사진=정우영 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]정우영에게 꾸준히 기회를 주던 사령탑이 팀을 떠났다. 주전 입지에도 대형 변수다.

우니온 베를린은 29일(이하 한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '분데스리가 잔류를 위해 올여름 내린 결정을 수정한다. 11경기에서 승점 7점에 그친 성적과 경기력 발전이 나타나지 않은 점을 고려해 루스트리넬리 감독, 그리고 사샤 슈타우흐, 미헬 렝글리, 엔리코 쉬린치 코치와의 계약을 즉시 해지한다'고 공식 발표했다.

경질 직전 경기 패배 후 결단이 내려졌다. 우니온은 28일 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 마인츠와의 2026~2027시즌 분데스리가 11라운드에서 1대2로 역전패했다. 전반 37분 코너킥 상황에서 야니크 하베러의 슈팅으로 앞서갔지만, 후반 40분 필립 티에츠에게 헤더 동점골을 내줬다. 후반 추가시간 47분에는 나디엠 아미리의 띄운 패스를 받은 앙토닌 카시에게 결승골을 허용했다. 리그 6경기 연속 무승에 빠진 우니온은 1승4무6패로 17위, 강등권까지 추락했다.

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수뇌부의 판단은 단호했다. 디르크 칭글러 회장은 "5개월 동안 함께 일한 끝에 팀의 경기 방식과 결과가 분데스리가 잔류를 위협하고 있다는 결론에 이르렀다. 올여름 함께 합의한 방향과 그에 맞춘 선수단 개편이 목표했던 발전으로 이어지지 않았다. 인적, 구조적으로 새롭게 출발하기로 했다"고 밝혔다.

변화는 감독에서 그치지 않았다. 우니온은 스포츠 디렉터 자리를 새로 만들고, 유소년 육성 책임자였던 막시밀리안 호프만에게 선수단 구성과 스카우트를 맡겼다. 칭글러 회장은 "헬트와는 시즌이 끝난 뒤 함께하지 않기로 합의했다. 그때까지 호프만과 함께 잔류라는 목표를 위해 모든 것을 쏟을 것"이라고 전했다. 칭글러 회장은 29일 기자회견을 열고 이번 결정에 대해 직접 설명할 예정이며, 새 감독 또한 며칠 안에 선임 발표될 예정이라고 밝혔다.

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정우영에게는 반갑지 않은 소식이다. 정우영은 올 시즌 루스트리넬리 감독 체제에서 세컨드 스트라이커와 좌우 측면 공격수를 오가며 리그와 DFB 포칼 등에 꾸준히 출전했다. 감독의 확실한 신뢰 속에 꾸준히 경기에 나섰고, 이를 바탕으로 11월에는 로베르토 모레노 감독이 이끄는 대한민국 대표팀에도 다시 이름을 올렸다. 2024년 3월 이후 처음으로 A매치 출전까지 성공했다.

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반면 기록은 아쉽다. 꾸준한 출전에도 정우영은 아직 공격포인트가 없다. 새 사령탑이 부임하면 주전 경쟁은 원점에서 다시 시작되기에 활약은 필수다. 강등권 탈출이 급한 팀 사정상, 결과를 내지 못한 공격진에 변화를 줄 가능성도 배제할 수 없다. 결국 새 감독 앞에서 공격포인트로 존재감을 증명해야만, 팀도, 정우영도 위기를 탈출할 수 있을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com