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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독의 칭찬은 훌리안 알바레스에게 향했다.

스페인의 아스는 29일(이하 한국시각) '시메오네 감독은 엘체전 이후 소감을 전하며 같은 아르헨티나 출신인 알바레스의 활약을 칭찬했다'고 보도했다.

아틀레티코는 29일 스페인 엘체의 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와의 2026~2027시즌 라리가 14라운드 원정경기에서 3대2로 이겼다. 전반 5분 알레한드로 그리말도의 페널티킥, 7분 이강인의 추가골로 일찌감치 앞서갔다. 전반 26분 마르팀 네투에게 추격골을 내줬지만, 전반 41분 알렉스 바에나의 패스를 받은 알바레스가 다시 두 골 차를 만들었다. 후반 3분 부바 상가레에게 다시 실점했지만, 끝까지 리드를 지켰다.

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시메오네 감독은 경기 내용에 만족하지 않았다. 그는 "출발은 아주 좋았다. 두 골을 넣었지만, 불행히도 실수가 하나 나왔다"며 "실점 장면에서 실수가 있었다. 특히 첫 번째 실점은 마르크 푸빌의 실수였다. 두 번째는 상대에게 약간 운이 따랐다. 축구에서는 일어날 수 있는 일이다. 끝까지 싸우지 않아도 될 상황을 만들 수 있었다"고 아쉬워했다.

그러면서도 한 선수에 대한 칭찬은 아끼지 않았다. 바로 훌리안 알바레스다. 올 시즌 초반 이적 문제로 어려움을 겪으며 부진한 폼을 보인 알바레스는 최근 경기력을 끌어올리고 있다. 시메오네 감독도 최근 경기력을 적극 칭찬했다. 그는 "분명하다. 계속 말해왔던 부분이다. 알바레스는 오늘도 정말 뛰어난 경기를 했고, 환상적인 골을 넣었다"며 "그가 강한 모습을 유지해야 한다. 우리가 필요로 하는 것을 보여줄 수 있도록 잘 관리하겠다"고 덧붙였다.

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이강인에게는 아쉬울 수 있는 부분이다. 이강인은 이날 알바레스와 투톱으로 선발 출전해 상대 페널티 지역 근처에서 공을 가로챈 뒤 박스 안으로 파고들어 왼발로 골망을 흔들었다. 9월 17일 오사수나전 이후 73일 만에 터진 시즌 3호골이었다. 하지만 시메오네 감독의 공개 칭찬은 알바레스에게만 향했다.

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츨전 시간도 이강인에게는 아쉬운 포인트다. 이강인은 이날도 후반 25분 로드리 멘도사와 교체되며 풀타임을 소화하지 못했다. 좀처럼 리그 풀타임 기용이 없다. 에너지 레벨을 강조하는 시메오네 감독은 올 시즌 후반 중반 이강인을 교체하는 선택을 마다하지 않고 있다. 이강인이 올 시즌 활약을 이어가며 알바레스 수준의 입지를 다질 수 있을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com