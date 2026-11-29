LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC celebrates scoring his team's third goal with teammate Denis Bouanga #99 and Sergio Vasquez #20 during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC celebrates with teammates Denis Bouanga #99 scoring his team's first goal during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 해냈다.

사비 타마리트 감독이 이끄는 LA FC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 세인트루이스 시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 2차전에서 전반을 3-0으로 마감했다.

LA FC는 4-3-3 전술을 활용했다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가, 세르히오 바스케스가 공격을 이끌었다. 중원엔 이고르 제주스, 레오 왈타, 마티외 슈아니에르가 위치했다. 수비는 예브겐 체베르코, 에디 세구라, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

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세인트루이스는 3-4-3 포메이션이었다. 단테 폴바라, 라파엘 나바로, 정상빈이 스리톱을 형성했다. 토마스 토틀란, 다니엘 에델만, 크리스 더킨, 콘라드 발렘이 허리를 구성했다. 스리백엔 팔루 팔, 티모 바움가르틀, 루카스 맥노튼이 위치했다. 골키퍼 장갑은 로만 뷔어키가 착용했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC celebrates scoring his team's first goal during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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손흥민이 펄펄 날았다. 그는 전반 7분 역습 상황에서 단독 드리블로 상대 진영을 파고 들었다. 그는 왼쪽에 있던 부앙가와 패스 플레이를 주고 받아 기습적인 왼발 슈팅을 시도했다. 손흥민의 발끝을 떠난 공은 세인트루이스의 골포스트 상단을 맞고 그대로 골라인 안으로 빨려들어갔다.

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LA FC가 전반 20분 추가골을 넣었다. 부앙가가 체베르코의 패스를 받아 오른발로 득점을 완성했다. 그는 앞서 페널티킥을 실축했는데, 이 골로 마음의 짐을 덜었다. 또한, 부앙가는 MLS PO에서만 12번째 득점을 완성하며 이 부문 최다 득점 선두에 이름을 올렸다.

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분위기를 탄 LA FC는 불과 2분 뒤 추가골을 폭발했다. 또 손흥민이었다. 오른쪽 측면에서 상대 실수로 얻은 볼을 잡아 또 왼발로 추가골을 완성했다. 손흥민은 MLS PO에서 처음으로 멀티골을 기록했다.

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세인트루이스는 반격에 나섰지만, 기대했던 득점은 없었다. LA FC의 강한 압박에 제대로 된 공격을 이어나가지 못했다. 오히려 팔이 거친 파울로 옐로카드를 받으며 고개를 숙였다. LA FC가 3-0으로 크게 앞선 채 전반을 마쳤다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com