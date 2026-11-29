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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 맨체스터 유나이티드 감독이 브렌트퍼드전 대패 이후 팀의 현재 상황에 대해 소신 발언했다.

영국 스카이스포츠는 29일(한국시각) '맨유의 마우리시오 포체티노 감독은 브렌트퍼드전 0대4 패배 이후 선수들에게 구단이 처한 현실을 받아들일 것을 촉구했다'며 '경기 종료 후 팬들의 야유가 쏟아졌지만, 선수들을 향한 신뢰와 지지를 거두지 않겠다는 뜻도 밝혔다'고 보도했다.

EPA연합뉴스

포체티노 감독의 첫 홈경기는 굴욕적인 패배로 끝났다. 브렌트퍼드는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 2경기 연속으로 맨유에게 4골 차 패배를 안겼다. 새롭게 지휘봉을 잡은 포체티노 감독은 팀을 정상 궤도에 올려놓기까지 험난한 시기를 보낼 것으로 예상된다.

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맨유는 EPL 19위에 머물러 있다. 이날 있을 크리스털 팰리스와 헐 시티의 경기에서 팰리스가 승리할 경우, 맨유는 이번 주말 최하위로 내려앉을 수 있다. 2부리그 강등이라는 초유의 사태가 발생할 가능성이 커진 만큼 포체티노 감독의 부담은 크다.

포체티노 감독은 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "우리는 현실을 받아들이고, 현실을 제대로 인식한 뒤 변화를 만들어야 한다"며 "물론 고통을 느끼고 책임감을 가져야 한다. 하지만 동시에 그것이 우리의 현실이다"고 말했다.

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이어 그는 "처음부터 말했듯이 우리는 강해져야 하고, 강한 모습을 유지해야 한다. 코칭스태프와 함께 선수들이 계속 발전할 수 있도록 밀어붙이겠다"고 덧붙였다.

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이번에도 경기 종료 휘슬이 울리자 홈구장에 모인 일부 팬들은 맨유 선수들에게 야유를 보냈다. 또다시 실망스러운 경기력을 보여준 데 대한 팬들의 불만이 터져 나온 것이다.

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이에 대해 포체티노 감독은 선수들을 감싸며 팬들에게도 어려운 시기를 극복할 수 있도록 힘을 보태달라고 당부했다.

그는 "선수들은 나의 지시를 받고 있다. 우리는 팬들의 마음을 이해한다. 선수들 역시 팬들의 마음을 가장 먼저 이해하고 있다"며 "우리는 팬들이 선수들을 돕는 데 집중해 주기를 바란다. 선수들은 경기력을 보여줘야 하고, 경기를 뛰어야 하기 때문"이라고 강조했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com