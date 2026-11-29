LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC celebrates scoring his team's first goal during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC celebrates scoring his team's third goal during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC)의 시즌은 아직 끝나지 않았다. 경기는 3차전으로 이어진다.

사비 타마리트 감독이 이끄는 LA FC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 2차전에서 4대1로 이겼다. 시리즈는 1승1패. 운명의 3차전은 12월 3일 펼쳐진다.

벼랑 끝에서 살아났다. LA FC는 지난 24일 세인트루이스 원정에서 치른 1차전에서 2대3으로 패했다. MLS PO는 3전 2승제다. 이날도 패하면 그대로 시즌은 끝나는 상황이었다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Players of Los Angeles FC pose for a team photo prior to the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LA FC는 4-3-3 전술을 활용했다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가, 세르히오 바스케스가 공격을 이끌었다. 중원엔 이고르 제주스, 레오 왈타, 마티외 슈아니에르가 위치했다. 수비는 예브겐 체베르코, 에디 세구라, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

세인트루이스는 3-4-3 포메이션이었다. 단테 폴바라, 라파엘 나바로, 정상빈이 스리톱을 형성했다. 토마스 토틀란, 다니엘 에델만, 크리스 더킨, 콘라드 발렘이 허리를 구성했다. 스리백엔 팔루 팔, 티모 바움가르틀, 루카스 맥노튼이 위치했다. 골키퍼 장갑은 로만 뷔어키가 착용했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC is challenged by Christopher Durkin #8 of ST Louis City SC during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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LA FC는 경기 시작 4분 만에 결정적 기회를 잡았다. 세구라가 상대 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 키커로 나선 부앙가가 실축하며 고개를 숙였다.

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분위기가 가라앉을 수 있는 상황. 손흥민의 발끝이 번뜩였다. 손흥민은 역습 상황에서 단독 드리블로 상대 진영을 파고 들었다. 그는 왼쪽에 있던 부앙가와 패스 플레이를 주고 받아 기습적인 왼발 슈팅을 시도했다. 손흥민의 발끝을 떠난 공은 세인트루이스의 골포스트 상단을 맞고 그대로 골라인 안으로 빨려들어갔다.

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1-0 리드를 잡은 LA FC는 전반 20분 부앙가의 추가골이 나왔다. 부앙가는 MLS PO에서만 12번째 득점을 완성하며 이 부문 최다 득점 선두에 이름을 올렸다.

분위기를 탄 LA FC는 불과 2분 뒤 추가골을 폭발했다. 또 손흥민이었다. 오른쪽 측면에서 상대 실수로 얻은 볼을 잡아 또 왼발로 추가골을 완성했다. 손흥민은 MLS PO에서 처음으로 멀티골을 기록했다. LA FC는 손흥민의 맹활약을 앞세워 전반을 3-0으로 앞서나갔다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

세인트루이스는 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼내들었다. 정상빈과 팔을 빼고 토마시 오스트락과 시몬 베처를 투입했다. 정상빈은 1차전에서 1골-1도움을 기록하며 팀 승리에 앞장섰지만, 이날은 공격 포인트 없이 45분 만에 물러났다.

경기 양상은 크게 달라지지 않았다. LA FC가 공격을 주도했다. 특히 바스케스가 측면에서 세인트루이스 수비진을 크게 흔들었다. 여기에 요리스의 선방까지 묶어 LA FC가 리드를 유지했다.

손흥민을 후반 19분 왼쪽 측면에서 강력한 오른발 슈팅을 시도했지만, 상대 골키퍼에 막혀 아쉬움을 남겼다. 그는 2분 뒤 크리스 더킨의 거친 몸싸움에 얼굴을 감싸쥐기도 했다. 상대의 집중 견제를 받던 손흥민은 후반 25분 아르민도 지프와 교체돼 벤치로 물러났다. LA FC는 3차전을 고려한 듯 바스케스를 불러들이고 티모시 틸만을 투입했다. 세인트루이스 역시 발렘과 나바로를 빼고 라파엘 산토스와 다미온 다운스를 넣었다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 28: Denis Bouanga #99 of Los Angeles FC celebrates scoring his team's second goal with teammate Yevhen Cheberko #23 during the 2026 MLS Cup playoff match between Los Angeles Football Club and St. Louis CITY SC at BMO Stadium on November 28, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

세인트루이스는 후반 35분 기어코 득점포를 가동했다. 베처의 패스를 받은 다운스가 LA FC 골문 정중앙에서 오른발로 득점을 완성했다. 세인트루이스는 코너킥 상황을 창출하며 추격의 고삐를 당겼다. LA FC는 위기를 기회로 바꿨다. 후반 40분 왈타의 쐐기골이 나왔다. 중원에서 공을 잡은 왈타는 강력한 오른발슛으로 득점을 완성했다. LA FC는 경기 막판 체력 안배를 위한 교체를 단행하며 3차전을 준비했다. 경기 막판 양 팀 선수들의 감정 싸움이 벌어졌지만, LA FC가 끝까지 집중력을 발휘해 홈에서 4대1 승리의 마침표를 찍었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com