LA FC는 경기 시작 4분 만에 결정적 기회를 잡았다. 세구라가 상대 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 키커로 나선 부앙가가 실축하며 고개를 숙였다.
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분위기가 가라앉을 수 있는 상황. 손흥민의 발끝이 번뜩였다. 손흥민은 역습 상황에서 단독 드리블로 상대 진영을 파고 들었다. 그는 왼쪽에 있던 부앙가와 패스 플레이를 주고 받아 기습적인 왼발 슈팅을 시도했다. 손흥민의 발끝을 떠난 공은 세인트루이스의 골포스트 상단을 맞고 그대로 골라인 안으로 빨려들어갔다.
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1-0 리드를 잡은 LA FC는 전반 20분 부앙가의 추가골이 나왔다. 부앙가는 MLS PO에서만 12번째 득점을 완성하며 이 부문 최다 득점 선두에 이름을 올렸다.
분위기를 탄 LA FC는 불과 2분 뒤 추가골을 폭발했다. 또 손흥민이었다. 오른쪽 측면에서 상대 실수로 얻은 볼을 잡아 또 왼발로 추가골을 완성했다. 손흥민은 MLS PO에서 처음으로 멀티골을 기록했다. LA FC는 손흥민의 맹활약을 앞세워 전반을 3-0으로 앞서나갔다.
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세인트루이스는 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼내들었다. 정상빈과 팔을 빼고 토마시 오스트락과 시몬 베처를 투입했다. 정상빈은 1차전에서 1골-1도움을 기록하며 팀 승리에 앞장섰지만, 이날은 공격 포인트 없이 45분 만에 물러났다.
경기 양상은 크게 달라지지 않았다. LA FC가 공격을 주도했다. 특히 바스케스가 측면에서 세인트루이스 수비진을 크게 흔들었다. 여기에 요리스의 선방까지 묶어 LA FC가 리드를 유지했다.
손흥민을 후반 19분 왼쪽 측면에서 강력한 오른발 슈팅을 시도했지만, 상대 골키퍼에 막혀 아쉬움을 남겼다. 그는 2분 뒤 크리스 더킨의 거친 몸싸움에 얼굴을 감싸쥐기도 했다. 상대의 집중 견제를 받던 손흥민은 후반 25분 아르민도 지프와 교체돼 벤치로 물러났다. LA FC는 3차전을 고려한 듯 바스케스를 불러들이고 티모시 틸만을 투입했다. 세인트루이스 역시 발렘과 나바로를 빼고 라파엘 산토스와 다미온 다운스를 넣었다.
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세인트루이스는 후반 35분 기어코 득점포를 가동했다. 베처의 패스를 받은 다운스가 LA FC 골문 정중앙에서 오른발로 득점을 완성했다. 세인트루이스는 코너킥 상황을 창출하며 추격의 고삐를 당겼다. LA FC는 위기를 기회로 바꿨다. 후반 40분 왈타의 쐐기골이 나왔다. 중원에서 공을 잡은 왈타는 강력한 오른발슛으로 득점을 완성했다. LA FC는 경기 막판 체력 안배를 위한 교체를 단행하며 3차전을 준비했다. 경기 막판 양 팀 선수들의 감정 싸움이 벌어졌지만, LA FC가 끝까지 집중력을 발휘해 홈에서 4대1 승리의 마침표를 찍었다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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