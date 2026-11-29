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[울산=스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 마지막 현대가더비가 펼쳐진다.

울산HD와 전북 현대는 29일 오후 2시 울산문수축구경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드를 치른다. 울산은 승점 57점(17승6무13패)로 2위, 전북은 승점 49점(12승13무11패)으로 6위에 자리해 있다.

울산은 2위 사수를 위한 중요한 경기다. 전날 대전하나시티즌(승점 56)이 FC서울에 1대4로 패하며, 이날 승리할 경우 38라운드 결과에 상관없이 2위를 확정짓는다. 김현석 감독에게도 물러설 수 없는 한판이다. 김 감독은 올 시즌을 끝으로 울산 지휘봉을 내려놓는다. 이날이 홈 고별전이다.

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울산은 최근 2연승을 달렸지만, 지난 인천 유나이티드전에서 1대2로 석패했다. 2년 연속 MVP에 도전하는 이동경을 축으로 한 공격력이 여전히 막강한만큼, 이날 반드시 2위를 확정짓는다는 각오다. 이날은 울산에서 데뷔해 울산의 코치로 활약 중인 이 용 코치가 은퇴식까지 치러, 동기부여는 그 어느때보다 충만하다. 울산은 최근 홈 6경기 무패를 달리고 있다.

전북은 갈길이 바쁘다. 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 포함, 3연패에 빠졌다. 주중 가시마 앤틀러스전에 공을 들였지만, 0대3으로 패하며 분위기가 완전히 가라앉았다. 최근 2경기에서는 골도 없다. 전북 입장에서는 남은 2경기를 모두 승리해야 다음 시즌 아시아챔피언스리그 진출을 노릴 수 있다. 원정 성적이 좋지 않은게 고민이다. 전북은 ACLE 2경기를 더해, 최근 10번의 원정 경기에서 단 1승도 하지 못했다. 5무5패다.

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올 시즌 치른 3번의 현대가 더비에서는 모두 전북이 승리했다. 전북은 최근 현대가 더비 5연승 중이다.

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경기 전 라인업이 공개됐다. 울산은 은퇴식을 치르는 이 용을 선발 라인업에 넣었다. 이동경 제로톱을 앞세운 3-4-3 카드를 꺼낸 울산은 이동경, 좌우에 에릭과 이진현을 둔 스리톱을 가동했다. 좌우 윙백에는 조현택과 이 용이 서고, 중원은 토마스와 박용우가 꾸렸다. 김영권-정승현-트로야크가 스리백을 구성했고, 조현우가 골문을 지켰다. 야고, 강상우, 백인우, 이규성, 보야니치, 윤종규, 심상민, 이재익, 류성민이 벤치에서 출발했다.

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전북은 4-3-3으로 맞섰다. 티아고가 최전방에 서고, 좌우에 이탈로, 전병관이 포진했다. 중원은 강상윤-이영재-맹성웅이 꾸렸고, 포백은 최우진-조위제-박지수-김태현이 구성했다. 송범근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 이주현, 김영빈, 김하준, 황승준, 이동준, 이승우, 도도, 김진규, 콤파뇨가 벤치에 앉았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com