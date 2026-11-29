사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민에게 우승 기운이 향하고 있는 것일까.

손흥민이 속한 LA FC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 2차전에서 4대1로 이겼다. 시리즈는 1승1패. 운명의 3차전은 12월 3일 펼쳐진다.

이번 경기에서 패배하면 탈락이었던 LA FC가 정신을 차렸다. 오랜만에 흥부 듀오가 폭발했다. 드니 부앙가의 페널티킥 실축으로 경기를 시작하면서 불안감이 엄습했지만 전반 7분 손흥민이 선제골을 터트렸다. 부앙가도 전반 20분 페널티킥 실축을 만회하는 득점포를 가동했다.

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AP연합뉴스

세인트루이스는 자멸했다. 전반 22분 후방에서 어처구니없는 실수로 손흥민에게 기회를 헌납했다. 손흥민이 이런 찬스를 놓칠 선수가 아니었다. 세인트루이스는 후반 35분 만회골을 터트렸지만 LA FC는 레오 발타의 쐐기골까지 나오면서 탈락 위기에서 벗어났다. 3차전을 승리해 2라운드로 진출할 수 있다면 우승 가능성이 커질 수 있다. 유력한 경쟁팀들이 대거 탈락했다.

리오넬 메시(인터 마이애미)와 앙투안 그리즈만(올랜도 시티), 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어), 여기에 정규리그 최강 내슈빌 SC까지 MLS컵 플레이오프에서 줄줄이 짐을 쌌다. 우승 후보들이 연달아 무너진 가운데 손흥민(LAFC)이 극적으로 살아남으면서 절호의 기회가 찾아왔다는 평가가 나온다.

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가장 큰 충격은 디펜딩 챔피언 마이애미였다. 동부 콘퍼런스 2번 시드 마이애미는 28일 열린 1라운드 2차전에서 7번 시드 콜럼버스 크루에 0대1로 졌다. 1차전 0대3 패배를 뒤집지 못하고 시리즈를 0-2로 내줬다. 시리즈 두 경기에서 한 골도 넣지 못하고 말았다. 3연속 시즌 MVP가 유력한 메시가 전혀 힘을 쓰지 못했다.

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앞서 20일 그리즈만의 올랜도는 와일드카드전에서 신시내티에 1대3으로 패해 일찌감치 탈락했다. 레반도프스키의 시카고도 29일 샬럿 FC와 2차전에서 1대2로 무릎을 꿇었다. 1차전에서도 같은 스코어로 진 시카고는 두 경기 모두 막판 실점에 울었다. 레반도프스키는 정규리그 21경기 10골을 남기고 첫 MLS 시즌을 마쳤다.

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모두가 우승 후보 0순위로 지목했던 내슈빌의 탈락은 대이변이다. 내슈빌은 정규리그 77점으로 구단 역사상 최고 성적을 내며 서포터즈 실드를 차지했다. 어느 구단과도 비교할 수 없을 정도로 좋은 시즌을 보낸 내슈빌이지만 9번 시드 FC 신시내티에 1·2차전 모두 0대1로 패했다.

AFP연합뉴스

서부 콘퍼런스 PO만 통과할 수 있다면 동부에서는 그렇게 강한 팀이 올라올 것으로 예상되지 않는다. 이변이 속출하고 있기 때문에 우승 후보로 평가받지 못했던 LA FC가 이변을 만들 수도 있다. 손흥민과 부앙가가 동시에 폭발해 승리를 거둔 것도 고무적이다. 강팀들이 사라진 판도에서 손흥민이 이 기세를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.