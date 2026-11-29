엘링 홀란. 사진=벡스FcB

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[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나 회장이 맨체스터 시티의 엘링 홀란 영입에 강한 열망을 품고 있다는 이야기가 나온다.

스페인 피차헤스는 29일(한국시각) '영입 작업은 복잡하지만, 불가능한 것은 아니다'며 '바르셀로나는 홀란을 계속 주시하고 있다. 홀란은 주안 라포르타 바르셀로나 회장이 오랫동안 꿈꿔온 영입 대상 중 한 명이다'고 보도했다.

EPA연합뉴스

맨시티에서 홀란을 데려오는 일은 어렵다. 하지만 현재로서는 실현 불가능해 보이는 영입은 아니다. 스페인 프리메라리그에서 뛰고 싶어 하는 홀란의 의지와 홀란 측과 바르셀로나 회장 사이의 좋은 관계, 그리고 맨시티가 처한 상황이 이적 가능성을 열어두고 있다.

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'엘 치링기토'의 호세 알바레스 기자에 따르면 바르셀로나는 차기 선수단 구성 계획에서 홀란을 매우 선호하는 영입 후보로 고려하고 있다. 바르셀로나는 정상급 중앙 공격수를 영입해야 할 상황에 놓일 수 있으며, 홀란은 라포르타 회장이 오랫동안 원해온 초대형 영입에 부합하는 선수다.

바르셀로나의 홀란 영입 관심은 오래전부터 이어져 왔다. 라포르타 회장은 홀란이 아직 보루시아 도르트문트에서 뛰던 시절에도 영입 가능성을 타진했다. 하지만 해당 영입 작업은 결국 홀란이 맨시티로 향하면서 마무리됐다.

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매체는 '바르셀로나 회장은 홀란에 대한 동경을 한 번도 숨기지 않았다'며 '홀란을 구단의 스포츠 프로젝트와 대외적인 위상을 이끌어갈 수 있는 선수로 평가하고 있기 때문'이라고 설명했다.

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바르셀로나에게 긍정적인 부분은 홀란이 과거 스페인 축구에 대한 관심을 인정한 바 있다는 것이다. 스페인의 양대 명문인 레알 마드리드와 바르셀로나의 훈련 시설을 직접 방문하기도 했다.

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홀란 측과 라포르타 회장 사이의 관계도 좋다. 홀란의 에이전트 측에서 라포르타 회장의 제안을 거절하기는 어려울 것이라는 취지의 메시지를 전달한 적도 있다고 한다.

재정 위반 행위로 강등 위기에 처한 맨시티의 상황도 치명적이다. 팀이 하부 리그로 떨어진다면 홀란은 다른 팀으로 떠날 것으로 전망된다.

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한편, 맨시티와 홀란의 계약이 오는 2034년 6월까지라는 점은 문제로 지적된다. 맨시티가 매각에 천문학적인 이적료를 제시할 가능성이 크기 때문에 그를 영입하려는 구단들은 부담이 클 수밖에 없다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com