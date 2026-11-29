사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 축구 경기 도중 관중 한 명이 전동 킥보드를 타고 그라운드에 난입하는 황당한 일이 폴란드에서 벌어졌다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 27일(현지시간) 폴란드 스타로바볼라에서 열린 스타우 스타로바볼라와 레기아 바르샤바 2군의 베트클리크 II 리가 경기에서 전동 킥보드를 탄 관중이 경기장에 난입했다.

경기 후반 홈팀 스타우 스타로바볼라가 3대2로 앞선 가운데 한 남성이 전동 킥보드를 타고 그라운드에 들어왔다.

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그는 선수들이 경기를 펼치는 공간을 가로질러 빠른 속도로 달렸고, 보안요원들은 이를 발견하고 추격에 나섰다.

하지만 남성은 보안요원들을 따돌리며 선수들 사이를 질주했다. 거의 한 바퀴를 돌 듯 그라운드를 누빈 뒤 카메라 화면 밖으로 사라졌다.

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심판은 잠시 경기를 중단했고, 남성이 그라운드에서 벗어난 뒤 경기를 재개했다.

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당시 중계진은 "전동 킥보드를 타고 경기장에 난입한 관중은 처음 보는 것 같다"고 말했다.

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일부 매체는 킥보드를 탄 남성이 보안요원들의 추격을 피해 달아난 것으로 보인다고 전했다.

이날 경기는 홈팀 스타우 스타로바볼라의 3대2 승리로 끝났다.

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황당한 경기장 난입 장면은 소셜미디어에서도 빠르게 확산했다. 영상을 본 네티즌들은 "킥보드를 타고 어떻게 경기장 안으로 들어갔을까", "'GTA' 게임을 현실에서 하는 줄 알았다", "대담하다. 전동 킥보드 난입은 처음 본다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com