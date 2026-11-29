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[울산=스포츠조선 박찬준 기자]"MVP를 꼭 우승팀이 받아야 하는 보장 있나요?"

김현석 울산HD 감독의 반문이었다. 울산은 29일 오후 2시 울산문수축구경기장에서 전북 현대와 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드를 치른다. 시즌 마지막 현대가 더비다. 울산은 승점 57점(17승6무13패)로 2위, 전북은 승점 49점(12승13무11패)으로 6위에 자리해 있다.

울산은 2위 사수를 위한 중요한 경기다. 전날 대전하나시티즌(승점 56)이 FC서울에 1대4로 패하며, 이날 승리할 경우 38라운드 결과에 상관없이 2위를 확정짓는다. 김현석 감독에게도 물러설 수 없는 한판이다. 김 감독은 올 시즌을 끝으로 울산 지휘봉을 내려놓는다. 이날이 홈 고별전이다.

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울산은 최근 2연승을 달렸지만, 지난 인천 유나이티드전에서 1대2로 석패했다. 2년 연속 MVP에 도전하는 이동경을 축으로 한 공격력이 여전히 막강한만큼, 이날 반드시 2위를 확정짓는다는 각오다. 이날은 울산에서 데뷔해 울산의 코치로 활약 중인 이 용 코치가 은퇴식까지 치러, 동기부여는 그 어느때보다 충만하다. 울산은 최근 홈 6경기 무패를 달리고 있다.

경기 전 만난 김 감독은 "이 용은 사실 반 경기 정도 뛰게 하려고 했다. 일찍 준비했는데 장단지에 부상이 생겼다. 이번주 복귀를 했는데 20분 정도 할 수 있지 않을까 싶다"고 했다.

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울산은 올 시즌 전북에 유독 약했다. 3번의 맞대결에서 모두 패했다. 김 감독은 "설욕 하겠다. 그런데 이게 축구겠다. 우리가 서울을 세번 모두 이길거라고 누가 생각했겠나. 정정용 감독이 나보다 준비를 더 잘해서 이긴 것 같다. 서명관이 있었으면 조금 상황이 낫지 않았을까 싶다"고 했다.

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울산의 최대 관심사는 역시 이동경의 MVP 2연패다. 서울은 일찌감치 김진수의 수상에 올인했다. 김 감독은 "동경이가 오늘 자신의 MVP 보다는 감독님의 마지막 홈경기라서 꼭 이겨야 된다고 한 것을 봤다. 감동적이었다. 동경이가 사우나에서 감독님 어시스트 기록은 죽어도 못따라갈 것 같다고 치켜세워주더라.축구도 중요하지만 인성적인 부분에서도 MVP로 손색이 없다고 생각한다"며 "우승팀이 MVP를 꼭 받으라는 법은 없다. 한 시즌을 어떻게 치러왔느냐가 중요하다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com