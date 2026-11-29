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[울산=스포츠조선 박찬준 기자]"이번 현대가 더비는 생존이자 전쟁이다."

정정용 전북 현대 감독의 각오였다. 전북은 29일 오후 2시 울산문수축구경기장에서 울산HD와 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드를 치른다. 올 시즌 마지막 현대가 더비다. 울산은 승점 57점(17승6무13패)로 2위, 전북은 승점 49점(12승13무11패)으로 6위에 자리해 있다.

전북은 갈길이 바쁘다. 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 포함, 3연패에 빠졌다. 주중 가시마 앤틀러스전에 공을 들였지만, 0대3으로 패하며 분위기가 완전히 가라앉았다. 최근 2경기에서는 골도 없다. 전북 입장에서는 남은 2경기를 모두 승리해야 다음 시즌 아시아챔피언스리그 진출을 노릴 수 있다. 원정 성적이 좋지 않은게 고민이다. 전북은 ACLE 2경기를 더해, 최근 10번의 원정 경기에서 단 1승도 하지 못했다. 5무5패다.

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경기 전 만난 정 감독은 "상대 라인업을 보고 미팅을 다시했다. 구조를 새로 정리했다"며 "득점이 안되니 결과도 못가져온다. 마무리를 하지 못해서 카운터를 맞는 상황이 많은데, 집증을 하는게 중요하다"고 했다.

역시 관건은 분위기 전환이다. 정 감독은 "어려운 부분이 많다. 울산은 낭만을 이야기하는데, 우리에게는 이날이 생존이고 전쟁이다. 그렇게 멘탈을 준비했다"고 했다.

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그래도 믿을 구석이 있다. 올 시즌 치른 3번의 현대가 더비에서는 모두 전북이 승리했다. 전북은 최근 현대가 더비 5연승 중이다. 정 감독은 "체력도 중요하지만 원팀이 되는게 중요하다. 멘탈을 잡으며 경합 상황에서 승리할 수 있기 때문"이라고 했다.

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이 용의 상대로 이탈로를 붙인 것에 대해 "한국 상황을 모르니까 그냥 내버려뒀다"고 웃었다.

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정 감독은 마지막으로 "이기는게 중요하다. 선수들을 어떻게 매니지먼트할지에 대해 계속 고심 중이다. 올 시즌 리그 마무리가 중요하다. 무조건 결과를 내야 한다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com