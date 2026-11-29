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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"축구의 도시, 수원의 두 구단이 함께 승격해 기쁘다."

박건하 수원FC 감독이 29일 오후 2시 K리그2 청주FC와의 최종전을 앞두고 홀가분한 마음으로 승격 소감을 전했다.

박 감독의 수원FC는 최종전을 앞두고 서울 이랜드가 충남 아산과 비기며 승격을 조기 확정지었다. 승격 축하파티가 될 홈경기를 앞두고 박 감독은 "시즌 초에 수원FC와 수원삼성의 동반 승격을 얘기했었는데 같이 올라가게 돼서 다행"이라며 미소 지었다. "수원은 축구 도시다. 두 팀이함께 올라가서 2부에 이어서 1부에서도 또 더비도 할 수 있고 스토리도 만들 수 있고 그래서 또 더 기대가 된다고 말씀드리고 싶다"고 했다.

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영플레이어상에 이름을 올린 '우승 영건' 하정우를 향한 지지도 아끼지 않았다. 하정우는 올시즌 수원에서 10골을 몰아쳤고, 중요한 고비마다 결승골, 역전골을 터뜨리며 승격에 혁혁한 기여를 했다. 박 감독의 지원사격은 확실했다. "수원 삼성 고종현 선수랑 경쟁을 할 것 같은데 고종현 선수도 잘했지만 하정우는 올해 사실 거의 신인이나 마찬가지였는데 풀타임 시즌 하면서 굉장히 좋은 역할을 했고 또 많은 득점을 해줬고 승리하는 데 있어서 중요한 경기에서 역할을 해줬기 때문에 하정우 선수가 타야 되지 않을까"라고 했다. "수상 가능성이 충분하다. 경쟁 상대들도 잘했지만 임팩트 있는 경기들에서 좋은 모습을 보여줬던 부분도 있다. 좋은 결과 있기를 응원한다"고 말했다. 아래는 박건하 수원FC 감독의 청주FC 기자회견 일문일답 전문이다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.

박건하 감독님 경기장 들어오실 때 팬들이 엄청 큰 환호를 보내더라. 어떠셨는지.

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팬들한테 올해 팀을 맞으면서 승격 부분을 약속했었는데 약속을 지킬 수 있어서 굉장히 당연히 기분도 좋고 선수단, 같이 애썼던 모든 구단 스태프들과 팬분들 모두 감사드린다.

-수원 삼성 레전드로 수원FC 지휘봉을 잡으신 후 첫 인터뷰에서 동반 승격을 목표로 하셨는데 말씀대로 되셨다. 수원의 다시 2개의 1부팀이 생겼다.

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시즌 초에 그렇게 얘기했었는데 같이 올라가게 돼서 다행이라고 생각한다. 수원은 축구 도시다. 두 팀이함께 올라가서 2부에 이어서 1부에서도 또 더비도 할 수 있고 스토리도 만들 수 있고 그래서 또 더 기대가 된다고 말씀드리고 싶다.

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-승격 확정후 오늘 경기가 가장 홀가분하실 것같은데 어떤 시간 보내셨는지.

아무래도 부담없는 경기였다. 사실 또 마지막까지 갔으면 압박감도 그렇고 굉장히 힘들었을 건데 다행이라고 생각을 한다. 하지만 이런 경기가 사실 좀 어렵다. 마지막 경기이기도 하고 승격 행사도 있고해서 더 많이 준비했다. 아무래도 또 선수들도 인간인지라 아무래도 그런 부분들을 최대한 또 멘탈적으로 이야기하고 잡고 했는데 경기는 열어봐야 될 것같다. 홈 경기이니까 모든 경기는 승리해야 하고 홈 경기는 더욱 이겨야 하는 게 맞으니까 계속 마지막까지 잘 하자라고 얘기 나눴다.

-마지막 경기 라인업은 어떤 점에 주안점을 두고 짰는지.

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골키퍼 같은 경우는 사실 양한빈 선수가 잘해줬다. 정민기 선수도 그동안 좋은 모습이었는데 지막은 어쨌든 정민기 선수에게 기회를 주는 게 맞다고 생각을 했다. 오랜만에 주장 한찬희도 선발로 냈다. 계속 저희가 이제 팀 상대 팀에 따라서 로테이션 했던 부분들로 선발 명단을 짰다.

-스트라이커 백경 선수한테 기대하시는 바는?

백경 선수는 22세 카드 부분도 있었고 원래 시즌 초 굉장히 좀 기대를 했던 선수였는데 우리가 하고자 하는 축구에 조금 부족한 점이 보여서 기회를 못 받았는데 지금 하정우 선수가 부상으로 빠진 상태에서 22세 카드로 박경 선수를 쓰게 됐다. 하정우 선수 부상 이후에 이제 다시 A팀에 불러서 훈련을 시켰고 또 멘탈적으로도 좀 여러 가지 또 대화도 했고 좋아진 것 같다. 오늘 같은 경기를 통해서 성장할 수 있는 기회가 되지 않을까. 공교롭게도 백경 선수가 중국 청주 개막 전에도 뛰었는데 마지막에 의도한 건 아니었는데 그렇게 됐다.

-하정우 선수가 영플레이어상 후보인데.

그래서 좀 아쉽다. 부상 없이 마지막 경기까지 했으면 좋았을 텐데 수원 삼성 고종현 선수랑 경쟁을 할 것 같은데 고종현 선수도 잘했지만 하정우는 올해 사실 거의 신인이나 마찬가지였는데 풀타임 시즌 하면서 굉장히 좋은 역할을 했고 또 많은 득점을 해줬고 승리하는 데 있어서 중요한 경기에서 역할을 해줬기 때문에 하정우 선수가 타야 되지 않을까. 가능성이 충분하다. 경쟁 상대들도 잘했지만 임팩트 있는 경기들에서 좋은 모습을 보여줬던 부분도 있다. 좋은 결과 있기를 응원한다.