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[울산=스포츠조선 박찬준 기자]한 시대를 풍미한 측면 수비수 이 용이 그라운드를 떠났다.

이 용은 29일 울산문수축구경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 은퇴 경기를 치렀다. 이 용은 이날 주장 완장을 차고 선발 명단에 포함돼 33분간 그라운드를 누볐다. 여전한 클래스를 자랑한 이 용은 윤종규와 교체돼 나왔다. 양 팀 선수들이 모두 나와 이 용을 안아주며, 그의 마지막 길을 응원했다.

전반전이 끝난 후 이 용의 은퇴식이 열렸다. 이 용과 함께 선수생활을 한 김승규, 이호, 박주호의 영상 편지가 전광판을 통해 상영됐다. 이어 가족들이 꽃다발을 전달했다. 이 용은 직접 마이크를 잡고 팬들에게 은퇴 메시지를 전했다.

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"축구 선수로 마지막을 아쉬움 보다는 감사함으로 마무리하려 한다. 선수 마지막을 영광스럽게 만들어주신 울산 정기선 회장, 권오갑 명예 회장, 강명원 대표에게 감사드린다. 코칭스태프, 선수들에게 감사하다. 선수로 이자리까지 오기까지 내 노력만이 아니라 많은 이들의 응원과 사랑으로 여기까지 왔다. 유소년에는 부모님에게, 선수로서 울산과 전북에서 많은 사랑으로 성장할 수 있었다. 울산과 전북이 그냥 몸담았던 팀이 아닌 내 가족과 부모님이었다. 진심으로 감사하고 사랑한다. 이렇게 선수로 마무리하게 됐지만, 울산과 전북에서 행복한 추억을 만들었다. 행복한 선수로 마무리할 수 있게 한 팬들에게 감사하다고 말씀드리고 싶다."

이 용은 이후 경기장을 돌며 팬들에게 직접 사인볼을 차줬다.

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2010년 울산 유니폼을 입고 프로 생활을 시작한 이 용은 그해 3월 27일 인천 유나이티드와의 원정경기에 선발 출전하며 프로 데뷔전을 치렀다. 이어 4월 21일 국민은행과의 FA컵(현 코리아컵) 32강에서 정대선의 선제골을 도우며 프로 첫 공격 포인트를 기록했다.

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프로 첫 득점의 무대는 클럽월드컵이었다. 2012년 울산의 창단 첫 아시아챔피언스리그 무패 우승에 일조한 이용은 같은 해 12월 클럽월드컵 5위 결정전에서 일본 산프레체 히로시마를 상대로 프로 데뷔골을 터뜨렸다.

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울산에서 여섯 시즌을 보낸 이 용은 K리그 통산 144경기에 출전해 1골 15도움을 기록했다. 아시아챔피언스리그와 코리아컵 등 모든 대회로 범위를 넓히면 170경기 2골-17도움에 달한다. 특히 울산 소속으로 올린 19개의 공격 포인트 가운데 절반 이상인 10개(1골 9도움)를 문수축구경기장에서 기록했다.

울산을 비롯해 상주 상무, 전북, 수원FC에서 17시즌 동안 활약한 이용은 K리그 통산 403경기 5골-41도움의 기록을 남겼다. 선수 생활 동안 몸담았던 네 구단 가운데 가장 많은 경기에 출전한 곳도 프로 데뷔팀인 울산이었다.

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이용의 선수 생활을 관통하는 키워드는 '꾸준함'이다. 울산 소속으로 출전한 170경기 가운데 90% 이상인 158경기에 선발로 나섰다. 선발 출전한 경기의 약 90%에 해당하는 141경기를 풀타임으로 소화하며 울산의 측면을 책임졌다.

왕성한 활동량과 정교한 크로스를 바탕으로 공격에서도 존재감을 드러냈다. 울산 소속으로 기록한 17개의 도움 가운데 11개(64.7%)가 후반전에 나왔다. 특히 전체 도움의 3분의 1 이상인 6개를 후반 31분 이후에 기록하며 경기 막바지까지 공격에 힘을 보탰다.

국가대표로서도 굵직한 발자취를 남겼다. 이 용은 2014년 브라질월드컵과 2018년 러시아월드컵에 연이어 출전했으며, 국가대표 A매치 통산 57경기를 소화했다.

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지난 시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리한 이용은 올 시즌 프로 데뷔팀인 울산의 코칭스태프로 합류하며 지도자로서 첫발을 내디뎠다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com