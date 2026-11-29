28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 우승트로피 들고 선수들과 함께 우승의 기쁨 만끽하는 김기동 감독, 허창수 구단주. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 선수들의 헹가래 받고 있는 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. FC서울 선수들의 헹가래 받고 있는 여은주 대표. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 최용수 前감독과 인사를 나누고 있는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]'서울의 봄'이 마침내 상암벌에 다시 찾아왔다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 대전하나시티즌의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드, 종료 휘슬과 함께 본격적인 우승 대관식이 열렸다. 10년 만에 K리그1 정상에 오른 서울이 7번째 '별'과 함께 다시 '명문'의 이름을 드높인 날이었다.

축제는 이미 경기 전부터 벌어졌다. 서울에 역사를 채운 레전드들이 함께 했다. 구단의 역사를 함께 써 내려간 윤상철과 고요한이 챔피언 트로피를 그라운드에 올려놓았다. 경기 시작을 알리는 대북은 최용수 전 감독이 담당했다. 서울에서 선수, 코치, 감독으로 모두 정상에 선 K리그 최초의 인물이다. 묵직한 북소리가 울려 퍼지자 관중석의 응원가도 한층 커졌다. 경기가 시작되고 팬들의 거센 응원과 함께 서울은 기세를 올렸다. 대전의 공세에도 도리어 4골을 터트렸다. 손정범이 멀티골을 터뜨린 서울은 대전을 상대로 4대1로 승리했다. 시즌 마지막 홈경기에서 쾌승으로 팬들에게 두 배의 기쁨을 안겼다. 트로피를 들어올리는 순간, 승리로 방점을 찍었다.

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28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 후반 FC서울 야잔이 추가골을 터트렸다. 팬들과 함께 기쁨을 나누는 야잔. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 축하가 열렸다. 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 FC서울 김진수. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

기다림이 길었다. 스타들로 가득했던 '올스타 군단'의 영광은 2016년 이후 빛이 바랬다. 순위표 아래쪽을 맴도는 시즌이 이어졌고, 벤치의 주인도 수 차례 바뀌었다. 2024년 1월 서울은 김기동 감독에게 지휘봉을 건네며 이름값보다 '하나 된 팀'을 택했다. 3년 차에 결실을 맺었다. 1983년 창단 이래 처음으로 개막 4연승을 내달린 서울은 독주의 서막을 열었다. '주장' 김진수부터, '막내' 손정범까지 끈끈하게 뭉친 서울은 마지막 내실이 있는 팀으로 거듭났다. 모두가 제 역할을 해내며, 우승의 주역으로서 활약했다.

승리 이후 시작된 우승 대관식의 열기는 경기장을 가득 채웠다. 기온이 섭씨 3도까지 떨어진 날씨였지만, 2만7477명의 팬들은 자리를 떠나지 않았다. 나상현씨밴드의 '진군가'와 '우리의 서울'이 울려 퍼지며 잔치의 막이 올랐다. 주장 김진수를 선두로 선수단이 입장했고 야잔, 안데르손, 후이즈는 각자의 모국 국기를 흔들었다. 가장 마지막으로 김기동 감독이 모습을 드러내자 관중석에서 그의 이름을 연호했다. 시상대 위에서 김진수가 트로피를 들어 올리자 꽃가루와 폭죽이 서울 팬들의 함성과 함께 하늘을 수놓았다. 선수들은 트로피를 들고 한 시즌 동안 응원을 아끼지 않은 팬들 앞에 섰다. 김진수는 이동식 리프트에 올라 서포터스에게 트로피를 전달하는 세리머니로 대관식의 마지막을 장식했다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 동료들과 함께 셀카를 찍고 있는 FC서울 김진수. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 축하가 열렸다. 샴페인 세리머리를 펼치고 있는 FC서울 선수들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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김 감독은 트로피를 든 순간에도 안도의 한숨이 먼저 나왔다. 구단에 봄을 찾아주겠다고 했던 약속을 지켜냈다는 안도감이었다. 그는 "구단과 약속한 부분을 지켜냈다는 안도의 마음이 있다. 새로운 책임감이 생겼다. 더 발전하기 위해 노력해야 하지 않을까 싶다"라고 했다. 올해만 세 차례 '이달의 감독상'을 거머쥔 그는 지도자 인생 첫 리그 우승으로 커리어의 정점을 찍었다. 우승의 공을 주장에게도 돌렸다. 김 감독은 "내 역할의 반은 (김)진수가 해줬다. 나는 내성적이지만 진수는 친근하게 다가가 직접 마음을 전했다. 나보다 나은 리더십을 보여줬다"라며 웃었다. 허창수 구단주를 향해서도 감사함을 잊지 않았다. 그는 "변함없이 FC서울을 위해 전폭적인 지지를 해주셨다. 그렇기에 우리가 우승할 수 있었다"면서 "격려금 많이 달라고 하고 싶었는데 참았다"라며 미소지었다.

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10년을 기다린 봄, 상암벌은 감독과 선수, 팬, 그리고 레전드가 함께 만든 환희로 추위마저 잊은 완연한 '서울의 봄'이었다.

상암=이현석기자