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[인천=스포츠조선 강우진 기자]인천FC와 강원FC가 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권 확보를 위해 치열한 결전을 준비한다.

인천과 강원은 29일 오후 4시30분 인천축구전용경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드를 치른다. 인천은 승점 52점(14승 10무 12패)로 4위, 강원은 승점 51점(12승 15무 9패)로 5위에 자리해 있다.

양팀 모두 4위까지 주어지는 내년 시즌 ACL 진출권을 확보하기 위해서 최선을 다해야 하는 경기다. 인천이 승리하게 된다면 3위 대전(승점 56)과의 승점차를 1점까지 추격할 수 있다. 강원도 승리시 인천을 제치고 4위로 올라서며, 대전을 2점차까지 압박 가능해 마지막 라운드에서 순위 역전을 노릴 수 있다.

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현재 인천은 강원과의 올시즌 맞대결에서 2무 1패를 기록 중이다. 강원이 인천을 상대로 우위를 점하고 있다. 최근 흐름은 인천이 좋다. 3승 1무 1패를 기록 중이다. 지난달 강원과의 무승부 이후 제주SK와 FC서울을 연달아 잡아냈다. 지난 8일 대전하나시티즌에게 패배를 기록했지만, 이달 21일 울산HD를 2대1로 잡아내면서 분위기를 끌어올렸다.

강원은 이달초 울산HD에게 패배했고, ACL2에서 쿠칭 시티(말레이시아)에게 일격을 당했다. 이후 전북을 잡아냈지만, 대전에게 패배했다. 지난 26일에는 ACL2에서 키치(홍콩)에게까지 패하면서 분위기가 좋지만은 않다. ACL2 일정까지 치르고 있는 만큼 인천보다 체력적인 압박이 심하다.

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경기전 라인업이 공개됐다. 인천은 4-4-2 카드를 꺼내들었다. 이청용과 무고사가 투톱으로 공격을 이끈다. 좌우 측면 미드필더로는 이동률과 김성민이 날개를 펼친다. 중원은 이명주와 서재민이 책임진다. 좌우 풀백으로는 이주용과 김명순이 서고, 중앙 수비는 후안 이비자와 김건희가 맡는다. 골문은 김동헌이 지킨다.

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이태희, 최승구, 박경섭, 제르소, 정치인, 이민혁, 레안드로, 박승호, 페리어가 벤치에서 시작한다.

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강원도 인천과 같은 4-4-2 포메이션을 들고 나왔다. 고영준과 최병찬이 투톱을 이뤘다. 좌우 날개는 김대원과 모재현이 맡는다. 서민우와 이유현이 중원을 지킨다. 좌우 풀백으로는 강준혁과 김도현이 출전한다. 강성윤과 신민하가 중앙 수비수로 짝을 이룬다. 수문장은 박청효다.

벤치에는 김유성, 카림, 정승빈, 강투지, 제시, 김동현, 이승원, 박상혁, 김건희가 대기한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com