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[울산=스포츠조선 박찬준 기자]전북 현대가 올 시즌 현대가 더비에서 모두 웃었다.

전북은 29일 울산문수축구경기장에서 열린 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 티아고의 멀티골을 앞세워 2대1로 승리했다. 앞서 치른 올시즌 3번의 현대가 더비에서 모두 승리했던 전북은 이날마저 승리하며 올킬에 성공했다. 전북은 현대가 더비 6연승을 기록했다. 동시에 아시아챔피언스리그 엘리트 포함 3연패의 수렁에서 탈출했다. 반면 2연패에 빠진 울산은 승리할 경우, 2위를 확정지을 수 있었지만, 이날 패배로 2위 싸움을 대전하나시티즌과 최종전까지 끌고 갔다.

울산은 은퇴식을 치르는 이 용을 선발 라인업에 넣었다. 이동경 제로톱을 앞세운 3-4-3 카드를 꺼낸 울산은 이동경, 좌우에 에릭과 이진현을 둔 스리톱을 가동했다. 좌우 윙백에는 조현택과 이 용이 서고, 중원은 토마스와 박용우가 꾸렸다. 김영권-정승현-트로야크가 스리백을 구성했고, 조현우가 골문을 지켰다. 야고, 강상우, 백인우, 이규성, 보야니치, 윤종규, 심상민, 이재익, 류성민이 벤치에서 출발했다.

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전북은 4-3-3으로 맞섰다. 티아고가 최전방에 서고, 좌우에 이탈로, 전병관이 포진했다. 중원은 강상윤-이영재-맹성웅이 꾸렸고, 포백은 최우진-조위제-박지수-김태현이 구성했다. 송범근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 이주현, 김영빈, 김하준, 황승준, 이동준, 이승우, 도도, 김진규, 콤파뇨가 벤치에 앉았다.

전반 4분 울산이 먼저 좋은 기회를 잡았다. 역습 상황에서 에릭이 왼쪽을 파고들었다. 에릭이 박스 안으로 빠져들어가던 이동경에게 찔러줬다. 이동경은 골키퍼와 맞선 상황에서 왼발 슈팅을 시도했다. 송범근 골키퍼의 선방에 막혔다. 이어진 코너킥에서 조현택이 헤더로 떨줘준 볼을 에릭이 헤더로 마무리했다. 이번에도 송범근에 막혔다.

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전북이 반격했다. 9분 전병관이 오른쪽에서 돌파하며 박스까지 들어갔다. 곧바로 왼발 슈팅을 시도했다. 조현우 골키퍼가 잘 막아냈다. 17분 울산이 아쉬운 기회를 날렸다. 에릭이 조위제를 잘 쫓아 높은 위치에서 볼을 뺏었다. 이어 파고들던 이동경에게 내줬다. 이동경의 슈팅은 제대로 맞지 않으며 골대 왼쪽을 살짝 벗어났다.

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25분 에릭이 폭발적인 스피드로 돌파하다 오른발 슈팅을 때렸다. 골대를 넘어갔다. 33분 울산이 변화를 줬다. 이 용을 빼고 윤종규를 넣었다. 양 팀 선수들이 모두 이용을 안아주며 그의 마지막 길을 응원했다.

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37분 전북이 좋은 기회를 잡았다. 이영재의 프리킥이 조위제에 향했다. 조위제의 왼발 슈팅은 에릭의 슈퍼태클에 막혔다. 양 팀은 이후 일진일퇴의 공방을 이어갔다. 빠르게 전방에 볼을 붙였지만, 마무리가 아쉬웠다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

전북이 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 맹성웅을 빼고 김진규를 넣었다. 후반 3분 역시 울산이 먼저 슈팅을 때렸다. 조현택이 돌파하며 왼발 슈팅을 시도했다. 빗나갔다. 7분에는 압박에 성공하며 이진현이 박스 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다.

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12분 전북이 반격했다. 최우진이 왼쪽에서 올린 크로스가 티아고 머리에 맞았다. 하지만 골키퍼 정면으로 향했다. 15분 울산이 유효 슈팅을 만들어냈다. 이동경의 코너킥을 김영권이 헤더로 연결했다. 송범근이 막아냈고, 흐른 볼을 트로야크가 슈팅으로 연결했다. 골대를 넘어갔다.

전북이 변화를 줬다. 16분 전병관, 이탈로가 빠지고 이승우, 이동준이 들어갔다. 17분 이진현이 아크 정면에서 멋진 감아차기 슈팅을 시도했다. 송범근의 슈퍼세이브에 막혔다. 이어진 코너킥에서 이동경의 크로스를 트로야크가 헤더로 연결했다. 골키퍼 정면으로 향했다.

21분 전북이 이승우를 축으로 반격했다. 이승우가 파고들며 내준 볼을 이동준이 오른발 슈팅으로 연결했다. 빗나갔다.

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22분 전북이 선제골을 넣었다. 이승우가 왼쪽에서 기가 막힌 얼리크로스를 시도했다. 이동준이 파고들며 잡았다. 제대로 슈팅하지 못하고 흐른 볼이 티아고에 향했다. 티아고가 왼발로 마무리했다. 부심은 오프사이드 기를 들며 무산되는 듯 했지만, 주심은 비디오판독 결과 골로 인정했다.

27분 이진현이 오른쪽에서 왼발 크로스를 올렸다. 박용우가 헤더로 연결했다. 하지만 골대를 넘어갔다. 29분에는 박용우가 아크 정면에서 중거리 슈팅을 때렸다. 골키퍼 정면으로 향했다.

30분 전북이 역습 한방으로 추가골을 넣었다. 오른쪽으로 빠져들어가는 이동준에게 빠르게 연결됐다. 이동준이 파고든 후 중앙에 있던 티아고에게 정확한 크로스를 보냈다. 티아고는 침착하게 트래핑 후 오른발 감아차기 슈팅으로 득점에 성공했다.

울산이 31분 변화를 줬다. 박용우, 윤종규, 트로야크를 빼고 보야니치, 야고, 심상민을 넣었다. 전북도 34분 이영재 대신 김영빈을 투입해 수비를 강화했다. 울산은 김영권 대신 이규성을 넣는 승부수를 띄웠다.

울산이 한골을 만회했다. 37분 보야니치가 중앙에서 왼쪽으로 파고들던 이진현에게 연결했다. 이진현은 먼포스트를 보고 감각적인 왼발 슈팅으로 전북 골망을 흔들었다.

울산의 공세가 이어졌다. 38분 이규성의 감각적인 힐패스를 받은 조현택이 수비를 제치고 오른발 슈팅을 때렸다. 골키퍼 정면으로 향했다. 추가시간 전북은 최우진 대신 김하준을 투입했다. 울산의 대공세에도 더이상 골은 나지 않았다. 막판 이진현의 발리 슈팅까지 빗나가며 경기는 전북의 2대1 승리로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com