수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 수원 백경이 전반 선제골을 터뜨린 후 박건하 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 수원 프리조가 후반 3대3 동점골을 터트리고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 수원 백경이 전반 선제골을 터뜨린 후 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]'우리는 다시, 수원답게.'

리그 2위로 승격을 조기 확정지은 수원FC가 29일 오후 2시 수원종합운동장에서 펼쳐진 하나은행 K리그2 2026 최종 홈경기에서 충북청주FC와 난타전 끝에 3대3으로 비기며. 4경기 무패 '유종의 미'를 거뒀다. 2-0으로 앞서다 3골을 내리 내주며 밀렸지만 '해결사' 프리조의 멀티골로 위기 탈출에 성공했다. 에이스의 활약과 함께 수원의 미래를 확인한 경기였다. 2007년생 백경이 선발 원톱으로 출전해 프로 데뷔골, 승격 축포를 터뜨렸다.

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 수원 박건하 감독이 작전지시를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

라인업

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-수원FC(4-2-3-1)=정민기(GK)/서재민-델란-김지훈-장영우/이재원-한찬희/정승배-프리조-김정환/백경

-청주FC(4-3-3)=조성빈(GK)/반데이라-이창훈-조주영-박건우/정진우-제랄데스-김선민/서재원-이종언-가르시아

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 수원 백경이 전반 선제골을 터뜨린 후 박건하 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

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전반

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승격을 확정지은 가운데 치른 홀가분한 최종전, 안방 캐슬파크 '호베네스'의 일방적 응원 속에 수원 선수들의 몸이 가벼웠다. 경기 전 박건하 감독은 최종전 라인업에 대해 기회와 성장을 이야기했다. "골키퍼 포지션은 시즌 내내 양한빈 선수가 잘해줬다. 정민기 선수도 좋은 모습이었는데 기회를 주지 못해 마지막은 어쨌든 정민기 선수에게 기회를 주는 게 맞다고 생각했다. 오랜만에 주장 한찬희도 선발로 냈다"고 한 후 19세 스트라이커 백경을 선발로 내세운 데 대해서도 설명했다. "백경은 22세 카드 부분도 있고 시즌 초 굉장히 기대했던 선수였는데 조금 부족한 점이 있어 기회를 주지 못했다. 하정우가 (햄스트링)부상으로 빠진 상태에서 22세 카드로 쓰게 됐다. 하정우 부상 이후에 A팀에 불러서 훈련을 시켰고 또 멘탈적으로도 대화도 하면서 좋아졌다. 오늘 같은 경기를 통해서 성장할 수 있는 기회가 되지 않을까"고 기대했다. "백경이 청주와의 개막전에도 뛰었는데 마지막에 또 선발로 뛰게 됐다"며 미소지었다.

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박 감독의 선택은 적중했다. 전반 14분 수원FC 백경이 뒷공간을 파고들며 문전쇄도, 상대 골키퍼 조성빈과 충돌했다. 골의 전조였다. 전반 16분 만에 수원의 선제골, '수원의 미래' 백경이 기어이 골망을 흔들었다. 델란의 크로스를 머리로 밀어넣으며 프로 데뷔골을 기록했다. 박건하 감독의 믿음에 부응했다. 전반 21분 수원의 뜨거운 역습, 장영우의 컷백에 이은 프리조의 날선 슈팅을 청주 수문장 조성빈이 몸 던져 잡아냈다. 전반 28분 김정환의 크로스에 이은 프리조의 헤더가 골대를 살짝 벗어났다. 전반 31분 김정환의 크로스 직후 날아오르는 프리조를 이창훈이 밀었다는 판정에 따라 페널티킥이 선언됐다. 왼발 슈팅은 간결하고 정확했다. 직전 김포전 페널티킥 실축의 아쉬움을 떨쳐냈다. 2-0.

청주FC도 포기하지 않았다. 오른쪽 측면에서 반데이라가 올린 크로스 후 김선민의 필사적인 헤더가 골망에 꽂혔다. 전반 44분 이종언의 컷백에 이은 김선민의 슈팅을 수원 골키퍼 정민기가 잡아냈다. 후반 추가시간 뒤에서 날아든 크로스에 백경이 날아오르며 청주 골키퍼 조성빈과 충돌했다. 페널티킥 여부 판독 후 '노 페널티' 판정이 내려졌다. 수원이 2-1로 앞선 채 전반을 마쳤다.

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수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 청주 조주영이 역전골을 터트리며 루이 퀸타 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

후반

후반 초반 수원FC가 강력하게 몰아붙이며 쐐기포를 노리던 시점, 골망을 먼저 흔든 건 충북 청주였다. 6분 만에 허승찬의 센스 있는 패스를 이어받은 가르시아가 박스 왼쪽에서 골망을 갈랐다.15호골과 함께 2-2, 승부의 균형을 맞췄다. 후반 10분 박건하 감독은 델란 대신 이시영을 투입하며 변화를 꾀했다. 후반 21분 정승배가 라인을 깨고 문전을 향해 쏘아올린 볼이 높이 떴다. 오프사이드가 선언됐다. 수원의 공세에 충북청주 역시 공격으로 답했다. 후반 24분 아주대 출신 베테랑 조주영의 원더골이 터졌다. 박스안으로 성큼성큼 밀고 올라가더니 빨랫줄 같은 슈팅으로 골망을 흔들었다. 3-2로 경기를 뒤집었다. 충북청주 응원단의 환호성이 쏟아졌다. 역전골 허용 직후 박건하 감독이 선수 교체를 단행했다. 많이 뛴 한찬희, 김정환을 빼고 최기윤, 구본철을 투입했다. 뜨거운 승부가 이어졌다. 후반 28분 수원FC 마테우스 바비와 반데이라가 측면에서 볼을 사이에 두고 강력하게 충돌했다. 반데리아에게 옐로카드, 보복행위를 했다는 이유로 마테우스 바비에게 레드카드가 주어졌다. 수원FC는 역전까지 당한 데다 수적 열세의 위기를 맞았다. 그러나 후반 35분 구본철을 쓰러뜨린 충북청주 조주영이 옐로카드를 받으며 경고누적으로 퇴장 당했다. 남은 시간, 10 대 10 축구가 시작됐다. 경기 후 팬들과의 승격 파티를 앞둔 수원FC는 멈출 뜻이 없었다. 후반 44분 프리조의 슈팅이 골망으로 빨려들었다. 3-3. 후반 추가시간 프리조가 빈 골대를 향해 쏘아올린 슈팅이 골대를 살짝 빗나갔다. 후반 추가시간 가르시아의 문전 슈팅에 수원 골키퍼 정민기가 날아올랐다. 슈퍼 세이브. 일진일퇴의 치열한 공방은 결국 3대3 무승부로 마무리됐다. 승격도 순위도 확정된 상황, 오직 K리그 팬들을 위한, 프로들의 자존심을 건 한판 승부였다. 캐슬파크의 마지막 경기는 역대급 '꿀잼'이었다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com