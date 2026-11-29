사진제공=한국프로축구연맹

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극적이었다. 최종 순위는 경기 종료 휘슬과 동시에 확정됐다. 서울 이랜드와 화성FC는 승리, 대구FC와 부산 아이파크는 무승부를 기록하며 대진표가 요동쳤다. 12월 2일 열리는 준 플레이오프(PO)에선 3위 서울E(이하 승점 61)-6위 부산(50점), 4위 대구(60점)-5위 화성(51점)이 붙게 됐다.

29일 오후 2시, 전국 6개 구장에서 '하나은행 K리그2 2026' 정규리그 34라운드 경기가 동시 킥오프했다. 지난 2월 돛을 올린 K리그2 정규리그 마지막 대결이었다. 이날 경기를 통해 준PO 대진이 확정됐다.

올 시즌 K리그2 최대 4개 팀이 K리그1 승격의 기회를 잡는다. 1, 2위는 다음 시즌 K리그1 무대로 '다이렉트 승격'한다. K리그1 직행권의 주인공은 일찌감치 정해졌다. 수원 삼성과 수원FC가 나란히 1, 2위를 차지하며 승격의 기쁨을 누렸다. 3~6위는 준PO 무대를 통해 운명을 정한다. 준PO는 3-6위, 4-5위가 격돌한다. 여기서 승리한 두 팀이 PO를 치른다. 승자는 승격, 패자는 K리그1 최하위 광주FC와 홈 앤드 어웨이로 승강 PO를 벌인다. K리그2 PO는 정규리그 상위팀에 큰 이점을 준다. 90분 동안 승패를 가리지 못하고 비길 경우 정규리그 상위팀이 다음 라운드에 올라간다. 여기에 홈경기 개최권까지 준다.

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준PO 무대에 나설 네 팀은 대구, 서울E, 부산, 화성으로 정해졌다. 최종 순위는 마지막 경기에서 확정됐다. 33라운드까지 대구(승점 59)-서울E(58점)-부산(49점)-화성(48점)순으로 랭크돼 있었다. 3, 4위와 5, 6위 모두 승점 1점 차였기 때문에 최종전 결과에 따라 순위는 바뀔 수 있었다.

사진제공=한국프로축구연맹

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운명의 마지막 경기. 대구는 천안종합운동장에서 천안시티, 서울E는 창원축구센터에서 경남FC와 격돌했다. 3위 수성을 노리는 대구가 치고나갔다. 전반 20분 세라핌의 '행운 득점'으로 1-0 리드를 잡았다. 이랜드는 전반 31분, 후반 23분 김현의 멀티골이 나왔지만 순위 싸움엔 변동 없는 듯했다. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 대구가 일격을 허용했다. 후반 39분 천안 최준혁이 동점골을 꽂아 넣으며 경기를 원점으로 돌렸다. 다급해진 대구는 결승골을 노렸지만 뜻을 이루지 못했다. 대구는 천안과 1대1로 비겼다. 서울E는 경남을 2대0으로 잡고 3위를 확정했다.

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5, 6위 자리도 경기 막판 바뀌었다. 화성은 솔터체육공원축구장에서 열린 김포FC와의 대결에서 후반 추가시간 터진 플라나의 결승골로 1대0 승리했다. 반면, 부산은 이순신종합운동장에서 열린 충남아산과의 원정경기서 0대0으로 비겼다. 이로써 서울E, 대구, 화성, 부산이 3~6위에 자리했다.

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한편, 수원 삼성(승점 70)은 K리그2 마지막 경기에서 전남 드래곤즈와 2대2로 비겼다. 수원FC(승점 64) 역시 충북청주와의 최종전에서 3대3으로 무승부를 남겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com