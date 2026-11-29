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[인천=스포츠조선 이현석 기자]"오늘이 마지막 경기라고 생각한다." 정경호 감독은 승리를 향한 강한 의지를 다졌다.

강원은 29일 오후4시30분 인천축구전용경기장에서 열리는 인천유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드를 앞두고 있다.

강원은 승점 51점(12승 15무 9패)로 6위에 자리해 있다. 3위 대전은 승점 56점, 4위 전북과 5위 인천은 승점 52점이다. 남은 2경기 결과에 따라 차기 시즌 아시아챔피언스리그(ACL) 진출에 성공하기 위해선 순위 싸움에서 물러날 수 없는 상황, 강원에는 추격을 위한 마지막 기회이기도 하다.

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강원은 올 시즌 인천과의 맞대결에서 1승2무, 패배가 없다. 다만 최근 경기력이 문제다. 울산HD에게 패배했고, ACL2에서 쿠칭 시티(말레이시아)에게 일격을 당했다. 이후 전북을 잡아냈지만, 대전에게 패배했다. 지난 26일에는 ACL2에서 키치(홍콩)에게까지 패하면서 분위기가 좋지만은 않다. ACL2 일정까지 치르고 있는 만큼 인천보다 체력적인 압박이 심하다.

정경호 감독은 경기 전 취재진과 만나 "여러 가지가 걸려있는 중요한 경기다. 핑계 같지만 센터백 부상자가 많다. 최근 실점이 나오는 부분도 그런 영향이 있다. 쓸 수 있는 자원들이 부상으로 빠졌다. 강성윤이 빠르게 적응하고 있기에 잘해줄 것이라 믿는다"고 했다. 이어 "오늘 경기에서 지면 순위는 끝나는 것이라고 본다. 마지막까지 끌고가려면 승리해야 변수가 생길 수 있다는 점을 강조했다. 그렇기에 오늘이 마지막 경기라고 생각한다. 오늘 지면 순위가 정리 될 수도 있다"고 했다.

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전북이 울산을 꺾으며, 승점 52, 4위로 올라선 상황, 강원에게는 더 승리가 간절하다. 정 감독은 "이기면 되지 않을까. 순위싸움이 재밌어질 것 같다. 인천이 후반기 갈수록 팀이 안정적이다. 자리를 많이 잡아가고 있다. 기대가 많이 된다. 상대가 잘하는 걸 못하게 하고, 약점을 파고 들어야 한다. 상대도 많은 노력을 쏟았을 것이다. 마지막 경기라는 생각으로 경기를 풀어가야 하지 않을까 싶다"고 했다.

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상대인 인천에 대해서는 "빌드업이 좋은 팀이다. 우리가 잘하는 에너지 레벨, 압박에 초첨을 맞춰야 할 것이다. 우리가 조합적인 부분에서 아쉬움이 있어 걱정은 된다. 그래도 잘 풀어나가리라 본다"고 했다.

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부상과 빡빡한 일정 속, 강원을 지탱해야 하는 중요 요소는 결국 정신력이다. 정 감독은 앞서 인도네시아 원정 이후 30시간 만에 치른 경기에서 대전을 꺾고 우승 대관식을 치른 서울의 사례에 주목했다. 그는 "서울이 대단하다. 최근 서울 경기를 보면 다운되어 보였다. 대관식을 앞두고 원정을 다녀왔음에도 정신력을 갖추며 결과를 갖고왔다. 우리도 그런 동기부여를 가져야 하지 않나 싶다"고 했다.

부상자가 많은 수비 라인, 정 감독의 믿을 구석은 신민하다. 최근 11월 A매치 기간에 대표팀도 다녀온 자원, 성장세에 기대감을 표했다. 정 감독은 "아직 더 성장해여 하는 선수다. 대표팀에서 다른 선수들의 경기하는 태도를 보고, 스타 선수들과 함께했던 부분이 컸던 것 같다. 잘 성장해주면 좋겠다"고 했다. 강원에서 대표팀 선수들이 꾸준히 나오고 있는 점도 긍정적이다. 그는 "감독으로서 긍정적인 부분이다. 베스트11 후보에도 많이 들어갔다는 건 강원이라는 팀이 많이 성장했다고 본다"고 했다.

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강원은 정 감독이 감독상, 김대원이 MVP, 베스트 11에는 박청효, 이기혁, 강준혁, 김대원, 모재현이 후보로서 이름을 올렸다. 정 감독은 김대원에 대해서는 "올 시즌 10-10도 하고 있고 공격포인트가 이동경과도 비슷한 수준이다. 공수 전환이나 팀에 녹아드는 부분이 좋다. 팀 성적이 더 나오지 못한 것은 아쉽지만, 아주 좋은 시즌을 보내고 있다고 본다"고 칭찬했다. 본인의 감독상 후보 선정에 대해서는 영광스럽다는 반응을 보였다. 그는 "영광이다. 인정받는 것이다. 상을 받든 못 받든 감독으로서 인정을 받는 것이다. 잘하고 있고, 성장하고 있다고 인정받는 것은 더 좋은 지도자가 되어야겠다는 동기부여가 된다. 윤 감독님과 같이 후보에 오른 것도 큰 부분이다. 이런 동화 같은 일이 또 있을까 싶다. 내가 성장해서 윤 감독님과 같이 후보에 올라 기분이 좋다. 동기부여가 많이 되는 일이다"

인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com