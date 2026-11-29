Advertisement

Advertisement

[울산=스포츠조선 박찬준 기자]"경기장에서 간절한 마음으로 뛴게 결과로 이어졌다."

정정용 전북 현대 감독의 미소였다. 전북이 올 시즌 현대가 더비에서 모두 웃었다. 전북은 29일 울산문수축구경기장에서 열린 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 티아고의 멀티골을 앞세워 2대1로 승리했다. 앞서 치른 올시즌 3번의 현대가 더비에서 모두 승리했던 전북은 이날마저 승리하며 올킬에 성공했다. 전북은 현대가 더비 6연승을 기록했다. 동시에 아시아챔피언스리그 엘리트 포함 3연패의 수렁에서 탈출했다.

전북은 이날 후반 들어 티아고가 두번의 결정적 찬스를 모두 살리며 기분 좋은 승리를 챙겼다. 경기 후 기자회견에 나선 정 감독은 "연패를 하고 있었는데, 이를 끊기 위해 선수들이 최선을 다했다. 경기장에서 간절한 마음으로 뛴 것이 결과로 이어졌다. 기회가 왔을때 득점하면서 경기를 이끌어 갈 수 있었다. 상대가 형태를 바꿨지만 대응이 잘됐다. 멀리서 온 팬들에게 몇개월만에 승리를 할 수 있어서 기쁘다"고 했다.

Advertisement

현대가 더비에서 유독 강한 것에 대해 "우리 게임 모델 자체가 빌드업에서 풀어나가면서 점유하는데, 상대가 강한 압박을 하다가 순간적으로 느슨해지는게 있다. 상대가 내려설때 그 부분에서 공략하는게 잘 됐다. 마무리까지 잘되면서 득점으로 연결됐다"고 설명했다.

이날 교체술도 잘 맞아떨어졌다. 정 감독은 "전병관과 이탈로가 위협적이지만, 체력적으로 문제가 있는 타이밍을 찾았다. 그 타이밍이 맞았다. 체력적으로 떨어진 부분에서 측면을 고집해서 공략하면 잘될거라 생각했다. 잘 맞아 떨어졌다"고 했다.

Advertisement

한숨 돌렸지만, 여전히 스케줄은 빡빡하다. 정 감독은 "바로 감바 오사카와 경기가 있다. 있는 상황에서 컨디션을 잘 준비하겠다. 두 경기 다 놓치면 안된다. 최단으로 만들어서 이길 수 있도록 하겠다. 승리 분위기 가져와서 남은 경기 끌고 가겠다"고 했다.

Advertisement

경기 후 정 감독은 선수들을 일일이 안아줬다. 그는 "간만에 이겨서, 언제 스킨십을 하겠나. 열심히 뛴 모습들이 감독 입장에서 보였다. 쉽게 이긴 것도 아니고 어렵게 경기를 가져왔기에 그렇게 했다"고 했다.

Advertisement

경기 후 수훈선수로 꼽힌 티아고는 "승리를 해서 기쁘다. 준비한 것을 잘 보여줬다. 울산 상대로 경기를 할때마다 힘들었다. 찬스가 왔을때 마무리를 잘해서 승리까지 이어질 수 있었다"고 했다. 이어 "울산과 경기를 할때 일반 경기가 아니라 더비다. 더비라 동기부여가 더 되는 것 같다. 선수단이 기대만큼 활약하지 못했지만, 다음 경기 잘 준비해서 마무리할 수 있도록 하겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com