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[스포츠조선 강우진 기자]윤정환 인천FC 감독이 올시즌 팀의 선전에 있어서 이청용의 활약이 중요했다고 주장했다.

윤 감독은 29일 오후 4시30분 인천축구전용경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드를 앞두고, 이번 시즌 맹활약한 베테랑 이청용을 칭찬했다.

윤 감독은 이번 시즌 팀 내 MVP(최우수 선수)를 한명 꼽아달라는 요청에 "이청용이지 않을까? 모두의 예상을 뒤엎고, 이청용이 90분 경기를 소화하는 등 경기를 뛰면서 중추적인 역할을 또 잘 해줬다"며 "많은 (공격)포인트를 생산한 건 아니지만 경기 운영 자체를 굉장히 잘 해줬기 때문"이라고 설명했다.

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이청용은 이번 시즌 인천에서 37경기를 소화하면서 3골을 2도움을 기록했다. 많은 공격포인트를 올린 것은 아니지만, 전술 소화 능력과 공격진영에서의 유연성을 바탕으로 인천이 상위권에서 경쟁하는데 큰 역할을 하고 있다.

인천은 중요한 일전을 앞두고 있다. 강원과의 K리그1 맞대결이다. 올해 인천은 강원을 상대로 한번도 승리하지 못했다. 4위까지 주어지는 내년 시즌 ACL 진출권을 확보하기 위해서라도 승리가 꼭 필요하다. 우선 전북현대가 이날 울산HD를 잡아내면서 승점 52점으로 4위까지 올라왔다. 인천(승점 52)은 37라운드를 앞두고 다득점에서 밀린 5위다. 강원은 6위(승점 51)로 인천과 1점차가 난다.

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이번 시즌 맞대결에서 인천은 강원에게 약했다. 3번 맞붙어 2무 1패를 기록 중이다. 윤 감독도 이 점을 알고 있기에 진지하게 경기에 임한다.

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윤 감독은 "강원과의 경기에서 올해 한 번도 못 이겼다"며 "한 번 이겨보고 싶은 마음이 크다"고 말했다.

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다행인 것은 인천의 최근 흐름이 좋다. 최근 5경기에서 3승 1무 1패를 기록 중이다. 지난달 강원과의 무승부 이후 제주SK와 FC서울을 잡아냈다. 지난 8일 대전하나시티즌에게 졌지만, 이달 21일 울산HD를 2대1로 잡아내면서 기세를 끌어올렸다.

끝으로 윤 감독은 이번 맞대결을 "결승전이라고 생각하고 준비 해왔다"고 강조했다. 마지막 라운드를 앞두고, 꼭 승리해 다음 시즌을 위한 가능성을 남겨두겠다는 의지다.

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한편, 윤 감독은 미드필더 서재민에 대한 기대감도 드러냈다.

윤 감독은 "2~3경기 안 뛰고 난 이후에 좋아진 것 같다는 느낌이 들어서 기대가 되는 선수고 또 없어서는 안 될 선수라고 생각하고 있다"며 "볼 관리 능력은 초반보다는 더 좋아진 것 같다는 생각이 든다"고 칭찬했다.

울산=강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com