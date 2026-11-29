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[울산=스포츠조선 박찬준 기자]"부족하지만 잘했다."

김현석 울산HD 감독의 술회였다. 울산은 29일 울산문수축구경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 1대2로 패했다. 울산은 승리했을 경우, 2위를 확정지을 수 있었지만 마지막 라운드 대전하나시티즌까지 가게 됐다.

경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "이겼으면 좋았을텐데, 마지막 경기까지 가야하게 됐다. 홈팬들께 죄송하다. 마지막 경기까지 최선을 다할거다. 선수들이 한 시즌을 치르면서 작년의 아픔을 딛고 일어섰다. 정상 궤도에 올랐다. 오늘 경기는 패했지만, 선수들은 성장하는 경기가 됐다. 경기의 승패를 떠나 나를 믿고 쫓아온 선수들에 감사하다"고 했다.

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이날은 김 감독의 홈 고별전이었다. 김 감독은 올 시즌을 끝으로 울산 지휘봉을 내려놓게 됐다. 울산 레전드인 그는 소방수로 울산 지휘봉을 잡아, 지난 시즌 최악이었던 팀을 상위권으로 올렸다. 경기 후 고별식을 가진 김 감독은 "오프시즌 알 아인 캠프부터 주마등처럼 지나갔다. 선택을 받았을때 빠르게 결정했고, 부임을 해서 팀에 합류했을때 사실 걱정이 많았다. 이 팀을 어떻게 올릴지 고민을 많이 했다. 선수들이 어려움을 이겨내고자 하는 의지가 보여서 여기까지 왔다. 늘 선수들에게 방향 제시, 선수들이 해야할 의무만 이야기했는데 온전히 선수들이 노력으로 이 위치까지 왔다. 걱정했던 부분이 사라진 것 같다. 내년에 어떤 감독이 부임하겠지만, 선수들이 잘 적응한다면 정상에 도전할 수 있는 팀이라 생각한다. 우승을 할 수 있는 선수들이다"고 했다.

이어 "일주일 전부터 그 자리에 서서 울지 말아야지 했다. 옛날 영상을 보니까 울컥하게 되더라. 있는 동안 늘 이 팀이 일어설까, 정상으로 갈까 하는 고민과 생각으로 밤잠을 못잤다. 그 결과가 팬들은 만족하지 못하겠지만, 그래도 어느 정도 성과를 거뒀다고 생각한다. 정상 궤도에 올랐다. 부족하지만 잘했다"고 했다.

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이날은 이용의 은퇴식도 있었다. 은퇴 경기로 선발 출전한 이용은 기대 이상의 모습을 보였다. 김 감독은 "워낙 경험이 많은 선수라, 체력적인 부분이 걱정도 됐고, 부상도 걱정이 됐는데 무난하게 은퇴 경기를 했다. 감사하게 생각하고, 축하를 해야하는지 모르겠다. 이용이 앞으로 가는 길에 꽃길만 있었으면 좋겠다"고 덕담을 건넸다.

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"우리 가족은 냉정하더라. 당신이 못해서 나온거니까, 다시 잘해보자고 하더라. 걱정 많이 해줬다. 밤잠을 못자는 부분이 있어서 일주일 넘게 수면제를 먹었다. 그 부분을 보고 걱정을 하더라. 이겨내려고 한다. 울산의 감독을 했고, 어느정도 성과를 냈기에 추스리고 다음 행보를 준비하겠다"고 한 김 감독은 "구체적인 목표는 없다. 아직도 현장에서 뛰어야 한다. 그 행보를 찾아보고, 알아봐야 할 것 같다. 현장에서 한국 축구를 위해 일을 해야할 것 같다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com