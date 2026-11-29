후반 교체 투입된 정우영 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 정우영이 머리로 공을 트래핑하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

Union Berlin's Swiss head coach Mauro Lustrinelli reacts during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and Union Berlin in Munich, southern Germany on September 18, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 정우영(27)이 뛰는 우니온 베를린(독일)이 성적 부진의 책임을 물어 마우로 루스트리넬리 감독(스위스)가 결별했다. 부임 5개월 만의 일이다.

우니온 베를린은 29일(이하 한국시각) '루스트리넬리 감독 및 코치 3명과의 계약을 즉시 해지하기로 했다'고 했다. 루스트리넬리 감독은 지난 7월 1일부터 우니온 베를린을 이끌어왔다. 하지만 5개월 만에 성적 부진 탓에 팀을 떠나게 됐다. 우니온 베를린은 2026~2027시즌 독일 분데스리가에서 1승4무6패(승점 7)를 기록하며 18개 팀 가운데 17위에 머물러있다. 28일 열린 마인츠와의 원정 경ㄱ에서도 1대2로 역전패했다.

훈련 전 인터뷰하는 정우영 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀의 정우영이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

디르크 징글러 구단 회장은 "(루스트리넬리 감독과) 5개월 함께 일한 결과, 우리는 팀의 경기 방식과 성적이 강등으로 이어질 위험이 있다는 결론을 내릴 수밖에 없었다. 지난 여름 합의했던 방향성과 그에 따른 선수단 개편이 의도했던 경기력 향상으로 이어지지 않았다. 우리는 조직 구조와 인력 측면에서 모두 개편을 단행하기로 결정했다"고 설명했다. 구단은 루스트리넬리 감독의 후임자를 며칠 내로 발표할 예정이라고 밝혔다. 우니온 베를린은 12월 5일 독일 베를린의 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이에서 함부르크와 대결한다.

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한편, 정우영은 올 시즌 리그 11경기에 나섰으나 공격 포인트를 기록하지 못했다. 마인츠와의 대결에서도 선발로 나섰으나 공격 포인트 업이 후반 38분 팀 스카크와 교체돼 벤치로 물러났다. 그는 11월 A매치에도 선발돼 태극마크를 달았다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com