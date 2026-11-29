수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 박건하 감독이 팬들에게 인사말을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 박건하 감독와 이재준 수원특례시장 등 선수단이 팬들과 기념촬영을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"다이렉트 승격의 비결은 선수들과의 소통."

K리그2 준우승과 함께 승격을 확정 지은 박건하 수원FC 감독이 29일 충북청주FC와의 K리그2 최종전 직후 다이렉트 승격의 비결을 밝혔다.

박 감독의 수원FC는 지난 21일 김포FC전에서 1대0 으로 승리하며 승점 63점을 확보했다. 이튿날 서울이랜드와 충남아산이 1대1로 비기면서 수원FC의 2위. 자동승격이 확정됐다. 그럼에도 이날 청주와의 마지막 경기는 역대급 혈투였다. '승격팀' 수원도 '14위' 충북청주도 마지막까지 물러서지 않았다.

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수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 박건하 감독이 팬들에게 인사말을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

양팀 각 1명씩 퇴장 당한, 격렬했던 경기는 3대3 무승부로 마무리됐다. 경기 후 캐슬파크에서 이어진 승격 기념식에선 '우리는 마침내, 수원답게' 플래카드가 나부꼈다.

수원FC는 자타공인 '오뚝이 구단'이다. 2003년 창단 이후 내셔널리그를 거쳐 2013년 프로 2부리그에 합류해 2015년 처음 승격했다. K리그 챌린지 3위였던 수원FC는 부산 아이파크와의 승강 플레이오프에서 승리하며 클래식 승격을 확정했다. 그러나 이듬해인 2016년 다시 2부리그로 내려갔고, 한동안 머물렀다. 그리고 2020년 '승격 전도사' 김도균 감독의 공격축구에 힘입어 5년 만에 K리그1로 돌아왔다. 하지만 지난해 12월 다시 예기치 않은 시련이 닥쳤다. 정규리그를 10위(11승9무18패)로 마친 뒤 승강 플레이오프에서 부천에 일격을 당하며 두 번째 강등을 마주했다. 이사회 전원과 단장 사임, 감독 교체 등 쇄신 속 '수원 삼성 레전드' 박건하 감독이 지휘봉을 잡았다. 팬들에게 "1년 안에 K리그1로 돌아오겠다"고 약속했고 그 약속은 지켜졌다. 2020년 11월29일 안병준의 동점골로 1부행을 확정지은 지 정확히 6년 후 캐슬파크에서 승격 깃발이 나부꼈다.

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 선수단이 팬들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

박 감독은 "올 시즌 수원FC에 부임하면서 팬분들이 승격의 목표를 정해주셨다. 여러 상황 속에서 승격을 이뤄냈던 부분, 목표를 이룬 부분이 개인적으로 큰 영광"이라고 말했다. "하지만 이제 1부로 다시 올라간다. 도전자의 입장이 됐다. 승격을 했지만 이제부터 다시 시작"이라며 마음을 다잡았다. "준비할 것이 많다. 감독으로서 전술적 보완이 필요하고 체력, 멘탈을 더 강화시켜야 1부에서 경쟁할 수 있는 팀이 될 것"이라고 했다. 1년 만에 다이렉트 승격을 이룬 비결로 선수단과의 소통을 꼽았다. "선수들과 소통을 잘하고 노력한 부분이 가장 크다. 선수들이 새롭게 왔고, 저도 생각보다 오랜만에 현장에 복귀하다 보니 힘든 점이 있었다. 그런 부분에서 서로 잘 소통한 결과 1부 승격이 가능했다"고 돌아봤다.

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박 감독은 "시즌 초에 수원FC와 수원 삼성의 동반 승격을 얘기했는데 같이 올라가게 돼서 다행"이라며 "수원은 축구도시다. 두 팀이 함께 올라가 2부에 이어서 1부서도 더비를 할 수 있고 스토리도 만들 수 있게 됐다"며 미소지었다. "제게도 굉장히 더 발전할 수 있는, 고민할 수 있는 의미가 있는 더비가 될 수 있다. 같이 승격해서 굉장히 큰 의미가 있다"고 했다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

-오늘 최종전 및 다이렉트 승격 소감.

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홈에서 승격을 확정한 후 치른 마지막 경기에서 부담은 없는 경기라고 했지만 승리를 위해 최선을 다했다. 생각보다 여러 가지 일들이 있어서 승리하지 못한 부분은 아쉽지만 우리 선수들이 포기하지 않고, 지지 않는 경기 한 부분은 칭찬하고 싶다. 승격 기념식을 준비한 부분이 있는데 승점을 가져와서 다행이다. 마지막까지 최선을 다해준 스태프들과 선수들에게 고맙다는 말을 하고 싶다.

-올 시즌 10점 만점에 몇 점인가.

점수는 생각을 안해봤다. 점수보다는 올 시즌 수원FC에 부임하면서 승격을 목표로 잡았다. 팬분들이 승격에 대한 목표를 정해주셨다. 여러 상황 속에서 승격을 이뤄냈던 부분, 목표를 이룬 부분이 개인적으로 큰 영광이다. 하지만 이제 1부로 다시 올라간다. 도전자의 입장이 됐다. 그런 자세로 준비해야 할 것이다. 승격을 했지만 이제부터 시작이다. 1부에 가서 경쟁하기 위해서는 준비할 것이 많다. 감독으로서 올시즌을 돌아보고 전술적 보완이 필요하고 체력, 멘탈은 더 강화시켜야 1부에서 경쟁할 수 있는 팀이 될 것같다.

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-개막 후 4연승 하다 4~5월 부침이 있었고, 수원더비에서 승리하면서 반전의 계기를 삼았다. 월드컵 휴식기 이후 반등했는데 스스로 생각할 때 반등의 결정적 계기가 된 시점은?

사실 작년에 늦게 감독으로 부임했다. 준비 과정에서 어려움이 있었다. 초반 4연승으로 시작은 좋았는데 선수들이 많이 바뀌었고 보강이 됐지만 경기를 많이 안뛴 선수들도 있었다. 조직적, 체력, 전술적인 부분을 단시간에 입히는 게 쉽지는 않았다. 4연승은 좋았지만 완전치 않은 경기력이었다. 5월에 '수원더비' 후 월드컵 휴식기 때 준비가 잘됐다. 사실 공격은 잘 이뤄졌는데 수비적으로 문제점이 있었다. 포백, 파이브백으로의 전술적 변화를 꾀하면서 선수들이 굉장히 자신감도 붙었다. 시간이 흐르면서 선수들이 우리가 하고자 하는 축구를 이해하게 됐고 체력적으로 좋아졌고 조직적인 부분도 발전했다. 휴식기 이후에 15경기에서 지지않으면서 자신감이 올라온 부분이 컸다. 휴식기 이후 잘 준비한 부분이 승격의 발판이 됐다.

-프리조(15골6도움), 하정우(10골1도움)를 공격적으로 잘 활용할 수 있었던 부분.

프리조는 기본적으로 분석했을 때 장점이 있는 선수였는데 그 기대 이상으로 잘해줬다. 프리조 선수 자체가 마인드가 좋아서 빨리 적응할 수 있었다. 하정우는 처음 동계 때 보고 장점이 많고 많은 걸 갖고 있다고 생각했다. 하정우도 앞서 있었던 팀에서 경기를 많이 못뛰었다. 그런 부분에서 선수에게 기회를 주고 멘탈 부분을 이야기하면서 선수 스스로 자신감을 가졌다. 어린 선수는 큰경기에서 능력을 발휘하면 성장하는데 수원 삼성전에서 멀티골을 넣으면서 많이 성장했다. 하정우와 프리조도 잘했지만 정승배, 수비의 김지훈, 장영우 등이 경기를 나가면서 성장하고 팀에 큰 힘이 됐다. 기존 선수들과 경쟁이 잘 된 부분도 올시즌 팀을 잘 끌어오는데 힘이 됐다. 훈련도 굉장히 성실히 잘했지만 미팅을 통해 멘탈을 잡고,서로 허심탄회하게 대화하면서 소통했다. 그런 부분을 선수들이 잘 따르고 이해했다. 이런 부분이 올 시즌 좋은 결과를 내는 데 큰 힘이 됐다.

-구단도 승격했지만 감독님 개인으로서도 승격의 경험을 하게 되셨다. K리그1에서 다음 시즌 '이 팀과 제대로 맞붙고 싶다'는 팀이 있다면?

승격이 참 쉽지 않구나를 느꼈다. 하지만 올해 승격 했던 부분은 제 지도자 인생에 큰 경험이자 발전의 계기다. K리그1과 K리그2는 레벨이 다르다. 올해보다 더 어려운 도전이 될 것이다. 도전자의 마음으로 잘 준비하겠다. 승격은 오늘까지만 좋아하고 다음 시즌 준비를 잘해야 한다. 우린 팬들은 승격도 기뻐하시지만 1부 리그에서의 성과를 더 기대하실 것이다. 그런 결과를 낼 수 있도록 고민과 노력을 하겠다.

- 새 시즌 가장 필요한 부분은?

아무래도 선수 구성이 필요하다. 지금 2부에서 했던 것들을 우리 선수들도 빨리 벗어나서 정신적으로 전술적으로 멘탈적으로 더 잘 준비해야 경쟁할 수 있다.

-서울 이랜드 수원 삼성에서 지도자로서 시행착오를 겪은 부분이 수원FC에서 승격에 도움이 된 측면이 있는지. K리그1에서 어떤 스타일의 축구를 하고 싶은지.

다른 구단에서 시행착오를 겪었다. 경험적으로도 그렇고 잘못되 부분을 통해 느낀 것이 있었다. 선수 관리나 대하는 부분에서…. 올시즌 어려운 상황에서 그런 경험들을 통해서 잘 벗어나지 않았나 생각이 든다. K리그 안에서 경쟁할 수 있는 부분에서 더 노력해야 한다.

-수원FC도 과거 몇 년이 걸린 적이 있고, 수원 삼성도 오래 걸렸는데 1년 만에 해내셨다. 다이렉트 승격이 결코 쉽지 않은데 1년 만에 해낸 비결.

선수들하고 소통을 잘하고 노력한 부분이 가장 크다. 선수들이 새롭게 왔고, 저도 생각보다 오랜만에 현장에 복귀하다 보니 힘든 점이 있었다. 그런 부분에서 잘 소통하면서 1부 승격이 가능했다.

-수원에 새 시즌 2개의 프로구단이 1부에서 함께 하게 됐다. 수원FC와 수원 삼성, 동반 승격의 의미는?

앞서 말씀드렸지만 수원이라는 곳이 축구도시이자 축구로 굉장히 의미 있는 곳이다. 2부에서 함께 올라가 1부에서 다시 수원 삼성과 더비 하는 부분은 의미 있다. 더 많은 스토리도 나올 것같다. 제게도 굉장히 더 발전할 수 있는, 고민할 수 있는 의미가 있는 더비가 될 수 있다. 같이 승격해서 굉장히 큰 의미가 있다.