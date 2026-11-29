사진=한국프로축구연맹

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[인천=스포츠조선 강우진 기자]윤정환과 전경호 감독의 사제 대결이 제자의 승리로 끝이 났다.

전경호 감독이 이끄는 강원FC가 29일(한국시각) 인천축구전용경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 윤정환 감독이 이끄는 인천FC를 4대1로 제압했다. 강원 시절 윤정환 감독의 수석코치였던 정경호 감독의 용병술이 더 효과를 봤다.

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이번 승리로 강원은 승점 54점이 되면서 인천을 누르고 K리그1 4위에 올라섰다. 3위 대전하나시티즌(승점 56)과의 승점차는 2점이다. 마지막라운드 결과에 따라 3위까지도 바라볼 수 있는 순위다. 다음 시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출권을 따내기 위해서 3위 이상으로 시즌을 마감하는게 핵심이다. 4위는 최소 아시아챔피언스리그2(ACL2) 티켓을 따낸다. 강원은 희망이 있다. 우선 마지막 라운드에서 이기고 봐야 한다. 승리한다면 최소 ACL2 진출은 확보하는 셈이다. 나아가 대전의 마지막 라운드 결과에 따라 ACLE PO 티켓까지 노려볼 수 있다.

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이날 전북현대(승점 52)가 승리하면서 당초 4위였던 인천(승점 52)은 6위까지 내려 앉았다. 인천은 다음 경기에서 승리하더라도 ACLE 티켓이 주어지는 3위자리에 오를 수 없다. 인천은 올시즌 강원에게 2무 2패를 기록했다. 유독 강원을 상대로 약한 모습을 보이고 있다.

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이날 홈팀 인천은 4-4-2 포메이션을 들고 나왔다. 이청용과 무고사가 투톱을 구성했고, 좌우 측면 날개는 이동률과 김성민이 펼쳤다. 중원은 이명주와 서재민이 맡았다. 좌우 풀백으로는 이주용과 김명순이 서고, 중앙 수비는 후안 이비자와 김건희가 맡았다. 골문은 김동헌이 지켰다.

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강원도 인천과 같은 4-4-2 포메이션을 들고 나왔다. 고영준과 최병찬이 투톱을 이뤘고, 좌우 날개는 김대원과 모재현이 담당했다. 서민우와 이유현이 중원을 지켰고, 좌우 풀백에는 강준혁과 김도현이 나섰다. 강성윤과 신민하가 골문 앞에 섰고, 수문장은 박청효였다.

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치열한 공방전이 예고됐던 양팀의 승부는 경기 초반에는 다소 미지근했다. 인천과 강원 모두 상대 문전을 두드리는데 어려움을 겪었다.

결정적인 찬스는 강원에게 먼저 왔다. 전반 29분 파울상황에서 강원이 빠르게 볼을 전개했고, 왼쪽 측면에서 침투하던 김대원에게 찬스가 왔다. 김대원은 수비수를 가볍게 벗겨내고 골키퍼와 일대일 찬스를 맞았지만, 슈팅은 골문 위쪽을 크게 벗어나고 말았다.

계속해서 점유율을 가져가던 강원이 절호의 찬스를 맞았다. 전반 40분 최병찬이 적극적인 전방 압박으로 후안 이비자의 공을 탈취한 뒤 걸려 넘어지면서 페널티킥을 얻어냈다. 최병찬은 골문 우측 하단으로 낮고 빠른 슈팅을 날려 득점에 성공했다.

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강원이 후반 시작하자마자 달아다는 골에 성공했다. 전반 5분 최병찬이 오른쪽 측면에서 올라온 모재현의 크로스를 발리 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다.

인천이 후반전 반격에 나섰다. 후반 14분 레안드로가 짧게 내준 패스를 이명주가 중거리 슈팅으로 연결했지만, 박청효 골키퍼의 선방에 막혔다.

강원이 승부의 쐐기를 박았다. 전반 21분 골문 앞에 있던 최병찬이 오른쪽 측면에서 올린 김대원의 크로스를 간결하게 마무리하며 해트트릭을 완성했다.

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강원은 후반 26분 강성윤의 퇴장으로 위기를 맞았지만, 후반 30분 김대원이 페널티 아크 인근에서 중거리 슈팅으로 득점에 성공하며 안도했다.

인천은 후반 35분 무고사의 페널티킥 득점으로 1점을 따라 붙긴했지만, 추가 득점에 실패했다. 강원이 4대1로 인천을 제압했다.

인천=강우진기자 kwj1222@sportschosun.com