수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 박건하 감독와 이재준 수원특례시장 등 선수단이 팬들과 기념촬영을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 박건하 감독이 승격 기념액자를 들고 포즈를 취하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 박건하 감독과 선수단이 함께 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"축구 도시, 수원의 두 구단이 함께 승격해 기쁘다."

박건하 수원FC 감독이 29일 '하나은행 K리그2 2026' 충북청주FC와의 최종전에서 승격의 환희를 전했다.

박 감독의 수원FC는 지난 21일 김포FC전에서 1대0 승리를 거두며 승점 63점을 확보했다. 이튿날 서울이랜드와 충남아산이 1대1로 비기면서 수원FC의 2위. 자동승격이 확정됐다. 그럼에도 이날 청주와의 마지막 경기는 역대급 혈투였다. '승격팀' 수원도 '14위' 충북청주도 마지막까지 일진일퇴의 공방을 펼쳤다. 양팀 각 1명씩 퇴장 당한, 격렬했던 경기는 3대3 무승부로 마무리됐다.

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이날 충북청주와의 최종전을 앞두고 수원FC 구단은 '넘어져도 다시 일어나:수원FC 승격 히스토리' 자료를 배포했다. K리그 유례없는 승격의 역사가 담겼다. 수원FC는 자타공인 '오뚝이 구단'이다. 2003년 창단 이후 내셔널리그를 거쳐 2013년 프로 2부리그에 합류해 2015년 처음 승격했다. K리그 챌린지 3위였던 수원FC는 부산 아이파크와의 승강 플레이오프에서 승리하며 클래식 승격을 확정했다. 그러나 이듬해인 2016년 다시 2부리그로 내려갔고, 한동안 머물렀다. 그리고 2020년 '승격 전도사' 김도균 감독의 공격축구에 힘입어 5년 만에 K리그1로 돌아왔다. 하지만 지난해 12월 다시 예기치 않은 시련이 닥쳤다. 정규리그를 10위(11승9무18패)로 마친 뒤 승강 플레이오프에서 부천에 일격을 당하며 두 번째 강등을 마주했다. 이사회 전원과 단장 사임, 감독 교체 등 쇄신 속 팬들에게 "1년 안에 K리그1로 돌아오겠다"고 약속했다.

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 박건하 감독와 이재준 수원특례시장 등 선수단이 팬들과 기념촬영을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29

'수원 삼성 레전드' 박건하 감독이 중책을 맡았다. '베테랑 수문장' 양한빈이 골문을 지키는 가운데 외국인 공격수 프리조(15골-6도움)가 폭풍 적응했고, 하정우(10골-1도움), 정승배 등 영건과 이지솔 이현용 서재민 이시영 장영우 등 수비수들이 승격을 목표로 앞만 보고 달렸다. 우여곡절도 많았다. 시즌 개막 후 4연승을 달렸지만 4월 2무2패, 5~6월에도 2승3무1패로 주춤했다. 팬들의 원성이 빗발쳤다. 반전의 모멘텀은 5월 3일 열린 수원 삼성과의 첫 K리그2 '수원 더비'. 수원FC가 하정우의 멀티골에 힘입어 3대1로 역전승하며 분위기를 바꿨다. 여름 휴식기 후 수원FC는 지는 법을 잊었다. 15경기 연속 무패(9승6무)로 승격 경쟁의 주도권을 잡았고, 다이렉트 승격 역사를 완성했다.

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 경기 종료 후 진행된 수원 FC의 승격 기념 그라운드 세리머니 행사에서 이재준 구단주 및 수원특례시장이 승격기념 깃발을 흔들고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

수원 FC와 충북 청주 FC의 K리그2 2026 경기가 29일 수원종합운동장에서 열렸다. 수원 박건하 감독이 작전지시를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.29/

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구단주 이재준 수원시장과 신현삼 수원FC 이사장이 승격 깃발을 힘차게 흔들었다. '우리는 마침내, 수원답게' 플래카드가 캐슬파크에 나부꼈다.

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박 감독은 "시즌 초에 수원FC와 수원 삼성의 동반 승격을 얘기했는데 같이 올라가게 돼서 다행"이라며 "수원은 축구 도시다. 두 팀이 함께 올라가 2부에 이어서 1부서도 더비를 할 수 있고 스토리도 만들 수 있게 됐다"며 미소지었다.

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다이렉트 승격의 과정을 돌아보며 박 감독은 "사실 작년에 늦게 감독으로 부임했다. 준비 과정에서 어려움이 있었다. 초반 4연승으로 시작은 좋았는데 선수들이 많이 바뀌었고 보강이 됐지만 경기를 많이 안뛴 선수들도 있었다. 조직적, 체력, 전술적인 부분을 단시간에 입히는 게 쉽지는 않았다"고 했다. 월드컵 휴식기는 반등의 모멘텀이었다. "초반 4연승은 좋았지만 완전치 않은 경기력이었다. 5월에 '수원더비' 후 월드컵 휴식기 때 준비가 잘됐다. 사실 공격은 잘 이뤄졌는데 수비적으로 문제점이 있었다. 포백, 파이브백으로의 전술적 변화를 꾀하면서 선수들이 굉장히 자신감도 붙었다. 선수들이 우리가 하고자 하는 축구를 이해하게 됐고 체력적, 조직적인 부분도 발전했다. 휴식기 이후에 15경기에서 지지 않으면서 자신감이 올라왔다. 휴식기 이후 잘 준비한 부분이 승격의 발판이 됐다"고 말했다. 프리조(15골6도움)의 하정우(10골1도움)를 공격적인 활약을 인정하는 한편 언성히어로들을 일일이 언급했다. "프리조는 장점이 있는 선수였는데 그 기대 이상으로 잘해줬다. 프리조 선수 자체가 마인드가 좋아서 빨리 적응할 수 있었다"고 했다. 영건 하정우의 활약에 대해 "처음 동계 때 보고 장점이 많고 많은 걸 갖고 있다고 생각했다. 하정우도 앞서 있었던 팀에서 경기를 많이 못뛰었다. 그런 부분에서 선수에게 기회를 주고 멘탈 부분을 이야기하면서 선수 스스로 자신감을 가졌다"면서 "어린 선수는 큰경기에서 능력을 발휘하면 성장하는데 수원 삼성전에서 멀티골을 넣으면서 많이 성장했다"고 돌아봤다. "하정우와 프리조도 잘했지만 공격수 정승배, 수비의 김지훈, 장영우 등이 경기를 나가면서 성장하고 팀에 큰 힘이 됐다"고 짚었다. 승격의 가장 큰 이유로 박 감독은 "소통"을 꼽았다. "훈련도 굉장히 성실히 잘했지만 미팅을 통해 멘탈을 잡고, 서로 허심탄회하게 대화하면서 소통했다. 선수들이 새롭게 왔고, 저도 생각보다 오랜만에 현장에 복귀하다 보니 힘든 점이 있었다. 그런 부분에서 잘 소통하면서 1부 승격이 가능했다"고 돌아봤다.

마침내 1부로 돌아온 수원은 '이제 다시 시작'이다. 박 감독은 "올 시즌 수원FC에 부임하면서 팬분들이 승격에 대한 목표를 정해주셨다. 여러 상황 속에서 승격을 이뤄냈던 부분, 목표를 이룬 부분이 개인적으로 큰 영광이다. 하지만 이제 1부로 다시 올라간다. 도전자의 입장이 됐다. 그런 자세로 준비해야 할 것"이라고 했다. "승격을 했지만 이제부터 시작이다. 1부에 가서 경쟁하기 위해서는 준비할 것이 많다"며 마음을 다 잡았다.

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수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com