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[인천=스포츠조선 이현석 기자]정경호 강원 감독이 인천전 대승에 칭찬을 아끼지 않았다.

강원은 29일 인천축구전용경기장에서 열린 인천과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 4대1로 승리했다. 직전 리그 5경기에서 1승(2무2패)에 그쳤던 강원(승점 54)은 인천전 승리로 4위에 오르며 분위기 반전에 성공했다. 순위 싸움의 분수령에서 승점 3점을 챙겼다. 강원은 3위 대전(승점 56)과의 승점 차도 불과 2점이다. 마지막라운드 결과에 따라 3위까지도 바라볼 수 있다.

정 감독은 경기 후 기자회견에 참석해 "오늘 원정인데도 많은 팬들이 와서 큰 응원을 해주셔서 선수들에 힘을 줬다. 응원 덕분에 대승할 수 있었다. 선제적인 전방 압박과 올라온드 압박이 잘 먹혔다. 모든 선수들이 몰입도가 높았다. 에너지 레벨이 높은 경기, 수준 높은 경기로 승리했다. 4골을 넣은 다득점 경기라서 기쁘다. 올 시즌 내 마음속 최고 경기가 오늘 경기로 바뀐 것 같다"고 했다.

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강원은 올 시즌 인천과의 맞대결에서도 2승2무, 압도적 우위를 이어갔다. 정 감독은 "인천은 밑에서 빌드업이 좋은 팀이다. 다른 팀들도 어려워한다. 1차적인 빌드업을 방해하지 못하면 인천의 리듬을 풀어내지 못한다. 시퀀스 자체를 우리가 잘 파악했고, 이를 인지시킨 것이 좋은 경기를 한 원인이었던 것 같다"고 했다. 강원 시절 사제지간으로 함께 했던 정 감독이기에, 윤 감독이 구축한 인천의 시스템을 더 집요하게 파고들 수 있었다. 저 감독은 "강원에서와는 달라진 구조다. 다만 맥락은 비슷한 부분이 있다. 윤 감독님이 어떤 방향으로 가려고 하는지를 잘 알고 있었다. 어떤 부분을 집요하게 파고드는지도 알고 있었기에 올 시즌 인천에 계속 패배하지 않았던 이유인 것 같다"고 했다.

이날 경기 해트트릭을 기록한 최병찬에 대해서는 칭찬을 아끼지 않았다. 정 감독은 "선물이라도 하나 해줘야 할까 싶다. 해트트릭을 할 것이라고는 생각하지 않았다. 김대원이 페널티킥 키커인데 양보하며 물꼬가 터졌다. 두번째 세번째 골 모두 멋지게 넣었다. 성남 시절에는 방법론이 부족했다. 사이드백이나 윙을 소화하며 만개하지 못했는데, 여기서는 포워드로 기용했다. 득점이 문제였는데, 오늘 이부분도 해소하며 강원FC의 득점을 책임지는 공격수가 됐으면 한다"고 했다. 모재현도 마찬가지였다. 정 감독은 "우리 팀은 모재현과 김대원이 없으면 안 된다. 에너지레벨과 압박이 좋은 선수들을 측면에 기용하고 있다. 두 선수가 올 시즌 내내 큰 부상 없이 양쪽을 책임지고 있어 우리가 살아나고 있다. 없어서는 안 될 선수들이다. 우리 팀에 보배 같은 선수라서 감사 인사를 전하고 싶다"고 했다.

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정 감독은 수비적인 부분의 성과도 강조했다. 그는 "결국은 집중력과 몰입도, 밸런스 싸움이다. 그런 부분을 많이 훈련하며, 균열을 내주지 않으려고 한다. 여러 선수가 부상이었는데, 강성윤이 나와서 충분히 잘해줬다. 퇴장은 경험의 문제였다. 이 경기를 통해 더 성장했으면 한다. 한 명이 퇴장당했음에도 서로 믿어주고, 도와준 부분이 선수들에게 고맙다. 90분 경기를 전체적으로 잘 이끌어 간 것 같다"고 했다.

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강원은 3위 대전(승점 56)과의 승점 차도 불과 2점이다. 마지막라운드 결과에 따라 3위까지도 바라볼 수 있다. 아시아챔피언스리그(ACL) 진출 경쟁에도 청신호가 켜졌다. 정 감독은 "오늘 경기가 마지막 경기로 생각했다. 이기지 못하면 순위 싸움에서 멀어진다. 홈에서 열리는 서울과 마지막 경기가 김빠진 경기가 된다. 경기 나가기 전부터 선수들에게 말했다. 전북이 울산 이기며 우리가 6위로 떨어졌다. 2경기가 남아 있는데 마지막이라는 생각으로 최선을 다해서 ACL2 조별리그 통과와 리그에서 ACL 진출을 위한 자리도 차지하기 위해 노력하겠다"고 했다.

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인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com