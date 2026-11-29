윤정환 인천FC 감독이 29일 인천축구전용경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드가 끝난 후 기자회견을 하고 있다. 인천=강우진 기자

사진=한국프로축구연맹

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[인천=스포츠조선 강우진 기자]인천FC의 윤정환 감독이 강원FC에게 1대4로 대패한 뒤 고개를 숙였다.

인천은 29일(한국시각) 인천축구전용경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 정경호 감독이 이끄는 강원에게 1대4로 대패했다. 당초 4위였던 인천은 이번 패배로 승점을 얻어내지 못하면서 52점으로 K리그1 6위로 내려앉았다. 인천은 다음 경기에서 승리하더라도 자력으로 다음 시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) PO 진출권을 확보할 수 없게 됐다. 한 경기만 남겨둔 상황이라 3위에 있는 대전하나시티즌(승점 56)을 넘어설 수 없기 때문이다. 우선 아시아챔피언스리그2(ACL2) 진출권이 주어지는 4위 자리를 확보하는 게 급선무다.

윤 감독은 경기장을 찾은 많은 팬들에게 죄송하다는 말을 먼저 전했다.

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그는 "일단 올 시즌 마지막 홈경기였는데 많은 분들이 찾아와 기대를 줬는데 결과가 참담하게 나와서 드릴 말씀이 없다"며 "정말 죄송스럽게 생각하지만, 아직까지 한 경기 남겨놓고 있기 때문에 큰 실망보다는 좀 더 좀 잘 추슬러서 다음 경기를 해야 하지 않을지 생각이 든다"고 말했다.

사진=한국프로축구연맹

인천이 시즌 막판까지 상위권에서 경쟁을 이어갔던 만큼 윤 감독도 집중력 부족에 대한 아쉬움은 컸다.

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윤 감독은 "많은 분들이 1년 동안 고생을 했고, 목표 달성은 했다고 생각한다"면서도 "더 높은 곳을 바라보고 가는 상황에서 이런 결과가 나왔다는 게 조금 아쉽다"고 말했다. 이어 "부족한 부분도 있을 것이고 또 선수들도 의욕적으로 해줬지만 힘이 못 미쳤다는 부분에 있어서 공감한다"고 덧붙였다.

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윤정환 감독은 친정팀 강원에게 유독 약한 모습을 보이고 있다. 인천은 이번 패배로 올시즌 강원에게 2무 2패를 기록했다. 윤 감독도 이 부분에 대해서 답답함을 드러냈다.

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그는 "강원의 강한 압박을 벗어나는데 조금 소극적인 모습이 보이지 않았나 (생각한다)"며 "이럴 때도 있다고 보는데 한 팀에 항상 어려운 경기를 했다는 것이 좀 부끄럽고 성장할 수 있는 계기가 됐다고 생각한다"고 전했다.

인천=강우진기자 kwj1222@sportschosun.com